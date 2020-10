Ins erste Haus am Platz in Döbeln soll wieder Leben einziehen

Döbeln

Seit drei Jahren steht Döbelns Ratskeller leer. Für das erste Haus am Platz ist es die längste Zeit, in der die Türen verschlossen bleiben mussten, weil kein Gastronom das Lokal bewirtschaftet. Das hat auch bauliche Gründe. Die erste Ursache aber dafür ist, dass seit der Schließung des italienischen Restaurants von Luigi Brescia nach nicht einmal einem Jahr Betrieb noch kein neuer Betreiber gewonnen werden konnte. Dabei schauen immer mal wieder Interessenten vorbei.

Ehemaliger Betreiber in der Vermittlerrolle

Erst in dieser Woche nahm ein Gastronom das Objekt in Augenschein. Gemeinsam mit Döbelns Liegenschaftsleiter Jürgen Aurich und Getränkehändler Michael Köhler schaute sich der Dresdner im Ratskeller um. Michael Köhler hat mit der Gaststätte zwar längst nichts mehr zu tun. 13 Jahre liegt es inzwischen zurück, dass er den Ratskeller, den er bis dahin gemeinsam mit Christian Hänsch als „Döbelner Brauhaus“ geführt hatte, aufgeben musste. Nichtsdestotrotz hat Michael Köhler noch immer großes Interesse daran, dass die Räume im Erdgeschoss des Rathauses wieder mit Leben gefüllt werden. „Es fehlt einfach das zentrale Haus in Döbeln“, ist er der Meinung. „Zu einer Stadt von Döbelns Größe gehört einfach ein Ratskeller.“ Außerdem habe er natürlich immer auch ein geschäftliches Interesse daran, dass es für ihn als Getränkehändler Kundschaft in der Stadt gibt.

Anzeige

Und so nimmt der Geschäftsmann eine gewisse Vermittlerrolle in der Sache ein. Die Stadt profitiert von Köhlers Kontakten. Auch in diesem Fall. Der Gastronom aus Dresden ist nämlich einer von Michael Köhlers Kunden.

Drei Besichtigungen in diesem Jahr

Die Stadt hat ihren Ratskeller längst nicht ad acta gelegt, auch wenn die zurückliegenden drei Jahre Leerstand den Eindruck einer gewissen Stagnation vermittelt haben. Doch während dieser Zeit ist das Rathaus auch brandschutztechnisch ertüchtigt worden und das hat auch für die Ratskellerräume umfangreiche Baumaßnahmen bedeutet. Es wäre schwer gewesen für einen Betreiber in dieser Zeit. „Wir sind offen dafür, das erste Haus am Platz wieder mit Leben zu füllen“, sagt Jürgen Aurich. Die Stadt selbst versuche immer wieder, Interessenten zu gewinnen. Drei Besichtigungen habe es in diesem Jahr bereits gegeben. Zwei Interessenten haben bereits abgesagt. Beim Termin in dieser Woche habe er persönlich ein besseres Gefühl als zuletzt, sagt Jürgen Aurich, ohne sich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Denn in Sack und Tüten ist noch lange nichts. Michael Köhler kann nur soviel sagen: Der jüngste Ratskellerbesucher hat gut gehende Läden in der Landeshauptstadt.

Für den Fall, dass ein neuer Betreiber ernsthaftes Interesse bekundet, hat der Stadtrat das letzte Wort. Die Räte müssen der Vermietung des Ratskellers durch die Stadt zustimmen. Michael Köhler wird immer weiter versuchen, den Ratskeller wieder zu beleben. „Probieren müssen wir es“, sagt er und meint damit sämtliche Aktivitäten zur Stärkung von Döbelns Innenstadt.

Von Manuela Engelmann-Bunk