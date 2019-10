Insekten auf altem Trafohaus

Dürrweitzschen/Zschaitz

Fast übersieht man das Trafohäuschen im Zschaitz-Ottewiger Ortsteil Dürrweitzschen. Schade drum, denn ein Blick auf das kleine Häuschen lohnt sich jetzt umso mehr: Der Döbelner Graffiti-Künstler Frank Schäfer hat dem alten Objekt neues Leben eingehaucht. 6 Tage lang sprühte der Künstler, nun schmückt eine Naturszenerie das Trafohaus. „Das war friemelig und eine kleine Bastelei“, erzählt der Döbelner. Auch, weil er mit einem Gerüst arbeiten musste. „Da ändert sich zwischendurch immer wieder die Perspektive. Erst schaut man von oben auf das Bild, dann wieder von unten. Dabei müssen immer die Proportionen stimmen.“

Schnelle Idee

Sein Werk, das einmal um das komplette Gebäude herum geht, stellt einen abgestorbenen Baum dar – inklusive Wurzelstruktur. In dem leben Bienen, Schnecken, Vögel, Würmer und Marienkäfer. Als die Anfrage kam, hatte ich gleich die passende Idee im Kopf. Etwas ähnliches habe ich schon einmal an einer Schule gemacht.“

Nistkästen und Insektenhotel

Die Gemeinde, der das Gebäude seit letztem Jahr gehört, machte ein wahres Naturschutz-Domizil daraus. An den Außenwänden brachten fleißige Helfer auf Initiative des SV 52 Zschaitz Nistkästen für Vögel und Fledermäuse an. Ein Insektenhotel und Winterquartiere für Kleinsäugetiere gibt es auch.

„Es ist schade, dass es so versteckt ist“, sagt Frank Schäfer über die Lage des Trafohäuschens in Dürrweitzschen. Derartige Trafohäuschen bieten sich besonders für solche künstlerischen Projekte an.

Von Stephanie Helm