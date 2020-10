Intendant des Döbelner Theaters schreibt an Publikum

Freiberg/Döbeln

Der erneute Corona-bedingte Lockdown ab kommenden Montag führt dazu, dass auch das Mittelsächsische Theater seinen Spielbetrieb einstellen muss. Mit einem Brief wendet sich Intendant Ralf-Peter Schulze an das Publikum und Freunde des Theaters.

„Entsprechend der behördlichen Vorgaben werden vom 2. bis zum 30. November am Mittelsächsischen Theater keine Vorstellungen stattfinden. Ab dem 4. Dezember werden wir den Vorstellungsbetrieb fortsetzen und wollen wir wieder für unser Publikum da sein. Um das zu ermöglichen, finden im Theater weiterhin Proben statt“, schreibt Schulze. Es sei wunderbar gewesen zu erleben, mit welcher Begeisterung die Zuschauerinnen und Zuschauer die Theater- und Konzertangebote angenommen haben. „Auch unsere Theaterwertbriefe hatten eine große Nachfrage, der wir kaum nachkommen konnten. Die Theater entwickelten sich zu einem der sichersten und begehrtesten Orte, gerade weil hier Kommunikation, Begegnung und soziale Kontakte unter sorgsamen Hygienebedingungen stattfinden konnten.“ Wenn es eine gesicherte Erfahrung aus den erlebten Beschränkungen gäbe, so sei es diese, dass der Mensch dringend Orte des gesellschaftlichen Miteinanders und der kommunikativen Selbstverständigung bedarf und dass eine Zukunft keinesfalls aus fortschreitender Digitalisierung und Isolation bestehen könne.

Die Planungen für einen Dezemberspielplan unter Berücksichtigung zu erwartender näherer Informationen der Sächsischen Staatsregierung finden statt. Gleichzeitig bittet der Intendant das Publikum um Geduld, denn diese notwendig gewordenen Maßnahmen seien eine große Herausforderung für jeden Einzelnen, für Theater und Orchester und für die gesamte Gesellschaft.

Dieses Wochenende noch mal ins Theater

An diesem Wochenende stehen jeweils um 19.30 Uhr in den Theatern in Döbeln und Freiberg noch vier Vorstellungen auf dem Spielplan: (Rest-)Karten gibt es noch für die Neuinszenierung „Der häusliche Friede“ Freitag und Samstag in Freiberg sowie für die „Operngala“ am Freitag und „Solo für Sie“ mit Susanne Engelhardt am Sonnabend in Döbeln. „Auf weitere Aufführungen können Sie sich im Dezember freuen“, so Ralf-Peter Schulze.

Von Thomas Sparrer