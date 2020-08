Intensivtäter aus Döbeln pöbelt sich durch Sachsens Gefängnisse

Döbeln/Chemnitz/ Dresden

Von einem Gefängnis ins nächste. Torgau, Zeithain, Dresden – diese kleine Odyssee durch Sachsens Haftanstalten lässt sich aus dem jüngsten Urteil gegen Yassine B. rekonstruieren. Denn die Strafrichterin am Amtsgericht Dresden, das auch für Straftaten zuständig ist, die Gefangene der JVA Dresden begehen, bezog in ihr aktuelles Urteil gegen den Marokkaner zwei Strafbefehle ein und bildete eine neue Gesamtstrafe. Ein Strafbefehl stammt vom Amtsgericht Torgau, der andere vom Amtsgericht Riesa. In den Bezirken beider Gerichte liegen Gefängnisse, die JVA Torgau und die JVA Zeithain. In Dresden stand der 27-Jährige neulich vor Gericht, weil er Beamte in der JVA Dresden beleidigt haben soll – von anspucken ist dabei die Rede. Das sah die Richterin in Dresden letztlich als erwiesen an. „Das Gericht hat ihn wegen Beleidigung in drei Fällen sowie versuchter Körperverletzung zu einer Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen zu fünf Euro verurteilt“, teilt Birgit Keeve, Presserichterin des Amtsgerichtes Dresden, auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit.

„So ein Verhalten ist keine Option“

180 Taggesätze sind sechs Monate Haft. Gut möglich, dass der 27-Jährige diese Geldstrafe absitzt. Dann wird sein Haftaufenthalt siebeneinhalb statt sieben Jahre dauern, wenn er nicht in den Genuss einer vorzeitigen Entlassung kommt oder aus der Haft in sein Heimatland abgeschoben wird. „Wir wollen Ihnen mit auf den Weg geben, dass ein Verhalten, wie Sie es seit Jahren an den Tag legen, nicht damit vereinbar ist, wenn sie tatsächlich vorhaben, hier in Deutschland zu leben, vor allem auf freiem Fuß zu leben. Solches Verhalten ist keine Option“, sagte Richter Kay-Uwe Sander, Vorsitzender der 6. Großen Strafkammer, als er am 25. April 2017 deren Urteil begründete.

Messerschwingender Tunichtgut

Die Kammer verurteilte den Marokkaner damals wegen einer ganzen Litanei an Straftaten, darunter schwerer Raub, zu sieben Jahren Haft. Messer spielen bei vielen Taten eine Rolle, derer das Gericht Yassine B. für schuldig befand. So hatte die Kammer keinen Zweifel, dass er am 3. November 2016 einen anderen Asylbewerber an der Volkshauskreuzung mit dem Messer bedrohte, den Mann stach und Geld sowie Mobiltelefon stahl. Oder dass er einen anderen Bewohner der Asylunterkunft an der Mastener Straße in Döbeln mit dem Messer verletzte, was als gefährliche Körperverletzung Eingang ins Urteil fand. Die 6. Große Strafkammer nahm bei allen der Vergehen und Verbrechen, die Yassine B. nach ihrer Sicht begangen hat, minder schwere Fälle an. Mit der Crystal-Sucht des Angeklagten begründete das Gericht diese mildernden Umstände.

Wegen Crystal vermindert schuldfähig

Yassine B. kam vor etwa neun Jahren nach Deutschland und fiel gleich mit einem Verbrechen auf. Er raubte in Hamburg einem Mann dessen Mobiltelefon. „Seine Delinquenzentwicklung begann zwei Tage nach seiner Einreise in Deutschland“, sagte Dr. Thomas Kasten. Der forensische Psychiater hatte damals die Schuldfähigkeit des Angeklagten für das Gericht einzuschätzen. Er kam zu dem Ergebnis, dass B. durch seine Abhängigkeit vermindert schuldfähig ist. Dr. Kasten nannte B. einen „spätjugendlichen Intensivtäter“.

Flucht endet in eiskalter Mulde

Die Straftatserie und die Freiheit des Marokkaners endeten am 12. November 2016 in der vier Grad kalten Freiberger Mulde. Er war auf der Flucht vor der Polizei in den eisigen Fluss gestiegen. Zuvor hatte er einen Polizisten umgerannt und war dann mit Handschellen gefesselt in das Gewässer gestürmt. Die Beamten hatten ihn nach einem Ladendiebstahl festgenommen. Weil er nach der Festnahme über Schmerzen klagte, hatte ihn die Polizei ins Krankenhaus gefahren.

