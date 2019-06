von Sebastian Fink

Drei Jahre lang ist die Gemeinde Os- trau für den geförderten Ausbau des schnellen Internets Schritt für Schritt ordnungsgemäß vorgegangen, hat sich an jede Richtlinie gehalten. Der Lohn: Zwei Angebote von Internetfirmen, den Ausbau zu übernehmen. Davon ist nach den monatelangen Vorberatungen nun noch eins übrig. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass sich der verbliebene Anbieter nach dem Rückzug des anderen eine Verlängerungsfrist auserbeten hat, um am Ende eine Summe aufzurufen, die doppelt so hoch ist wie die geplante. Hier zeigt sich einmal mehr die Krux des langwierigen und endlos komplizierten Verfahrens: Niemand kann die Ausbaukosten für Jahre im Voraus planen und am Ende wird es trotzdem teurer. Da können Markt und Bedarf noch so lange erkundet werden. Und die Firmen nutzen die Not auf dem Lande aus, um sich den Ausbau gut bezahlen zu lassen. Diese Suppe, die sich der Bund mit der unnötig komplexen Förderung eingebrockt hat, muss er nun auch auslöffeln. Es wäre ein Schlag ins Gesicht jeder kommunalen Verwaltung, wenn die Förderung der erhöhten Kosten nun nicht bewilligt würde. Zudem sollte das schnell geschehen, damit endlich gebaut werden kann. Zur Erinnerung: 2018 sollte das Netz stehen. Der Staat darf jetzt keinen Rückzieher machen, sonst wird es nicht einmal 2021 fertig sein.

daz.ostrau@lvz.de