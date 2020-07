Investitionsstau bei Leisniger Feuerwehr: Mehr Förderquote für alle sächsischen Wehren

Leisnig

Welche Feuerwehr möchte nicht gern tipp-topp ausgestattet sein? Da geht es um die Ehre: Bei gemeinsamen Einsätzen mit Wehren aus Nachbarkommunen will keiner mit dem letzten Husten anreisen. Doch darum geht es nicht allein beziehungsweise will niemand den Ehrgeiz der Brandschützer auf diese Art des Wetteiferns reduzieren. In Leisnig entwickelte sich ein derartiger Investitionsstau im Fahrzeugpark, dass der Nachholbedarf dringend wird.

In einem mehrjährigen Plan müssen sogar fünf Fahrzeuge gekauft werden, nicht zuletzt ein neues Drehleiterfahrzeug. Beklagt die Kommune jetzt die niedrige Förderquote, darf nicht außer acht gelassen werden: Es sind Feuerwehrleute aus Leisnig, die dieses Jahr ein neues Feuerwehrgerätehaus bekommen in Bockelwitz. Dessen Bau wird auch gefördert. Es stand für die Kameraden dreier Ortswehren als Bedingung im Raum, ihre Wehren zu einer einzigen zusammenzulegen. Deshalb war es die richtige Entscheidung der Kommune, das Bauprojekt jetzt zu starten. Genauso richtig ist es auch, dass Leisnig bezüglich der Förderquoten einen Vorstoß wagt beim Innenministerium. Erfolgreich ist dieser dann, wenn alle sächsischen Wehren davon profitieren und die Förderquoten wieder angehobenen werden.



Von Steffi Robak