Inzidenz bleibt in Mittelsachsen über 50

Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Inzidenzwert in Mittelsachsen ist leicht auf 53,6 (+0,3) angestiegen. Die Zahl der bestätigten Corona-Nachweise beträgt jetzt 24 074. Das sind 17 Fälle mehr als am Vortag. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 40 Menschen stationär wegen einer Corona-Infektion behandelt (-6), davon neun beatmet (-4). Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, hat sich nicht erhöht und liegt bei 663.

Im Landkreis tritt am Mittwoch die Bundesnotbremse außer Kraft. Damit verbunden sind zahlreiche Lockerungen.

Von daz/obü