Inzidenz im Landkreis Mittelsachsen nähert sich weiter der Null

Mittelsachsen

Auf 1,0 ist der Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen am Sonntag laut RKI gesunken. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise im Landkreis ist von Freitag zu Sonntag erneut um lediglich einen Fall angestiegen. Seit Pandemiebeginn wurden in Mittelsachsen 24 300 Covid 19-Infektionen gezählt. Ebenfalls weiter gesunken ist die Zahl der Patienten, die in mittelsächsischen Kliniken stationär wegen Corona behandelt werden müssen. Zum Sonntag lag die Zahl bei fünf (-1), davon muss ein Patient beatmet werden (-1). Weitere Todesfälle sind nicht bekannt geworden, diese Zahl liegt für den Landkreis seit Donnerstag bei 705.

Von daz