Inzidenz in Mittelsachsen bleibt unter 50

Mittelsachsen

Seit Freitag ist die Inzidenz im Landkreis Mittelsachsen minimal gestiegen. Mit 47,7 am Samstag und 48,3 am Sonntag bleibt der Wert aber unter 50. Insgesamt 60 neue Infektions-Fälle hat das Gesundheitsamt gemeldet, womit die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen im Landkreis seit März 2020 auf 24056 gestiegen ist. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 663. In den Kliniken des Landkreises werden derzeit 46 Patienten stationär behandelt (-1), davon 13 beatmet (+2).

Im Landkreis Mittelsachsen gibt es ab Montag in den Grund- und Förderschulen wieder eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet Präsenz-Unterricht in festen Klassen oder Gruppen. Das teilte das Landratsamt nach einer Information des Landesamtes für Schule und Bildung mit.Für die Schüler besteht weiterhin Testpflicht zweimal pro Woche. Für die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 gilt vorerst weiter Wechselunterricht. Einzelhandelsgeschäfte sollen laut Regelung im Freistaat Sachsen wieder öffnen dürfen, wenn die Inzidenz an fünf plus zwei Werktagen unter 100 liegt. Im Landkreis liegt die Inzidenz seit Mittwoch (62,2) unter 100.

Von daz/ME