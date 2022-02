Inzidenz in Mittelsachsen steigt deutlich – weitere Impftermine in Döbeln

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 599 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen gemeldet. Die Gesamtzahl steigt damit auf 61 067. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 537,4 gestiegen (+109,2). In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 14 Patienten wegen Corona behandelt (-1), davon vier beatmet (+/-0). Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen steigt damit auf 964.

Weitere Impftermine

Die von Klinikum Döbeln und Stadt organisierte Impfaktion in Döbeln-Ost wird fortgeführt. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Am 11., 18. und 25. Februar können sich Bürgerinnen und Bürger in Döbeln-Ost in den Praxisräumen im Haus Unnaer Straße 23 (über der Apotheke zum Riesenstiefel) jeweils von 16 bis 18 Uhr impfen lassen. Es impfen Ärzte des Döbelner Klinikums. Verimpft wird in der Regel der Wirkstoff von Moderna. Für unter 30-Jährige und in medizinisch begründeten Fällen steht Biontech zur Verfügung - entsprechende Nachweise sind nötig.

Terminvergabe ab 4. Februar

Die Terminvergabe erfolgt ab Freitag, dem 4. Februar, online über die Homepage der Stadt Döbeln www.doebeln.de. Auch über die Telefonhotline 03431- 579 292 sind Terminbuchungen möglich. Der Zugang zu den Impfräumen ist barrierefrei, es steht ein Fahrstuhl zur Verfügung. Zu dem vereinbarten Impftermin sind, soweit möglich, bitte folgende Unterlagen mitzubringen: Krankenversicherungskarte; Impfpass (wenn vorhanden); -ausgefüllte Einwilligungserklärung; ausgefüllter Aufklärungsbogen. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Von daz/obü