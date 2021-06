Mittelsachsen

Zehn weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise meldet das Gesundheitsamt Mittelsachsen am Donnerstag. Damit ist die Gesamtzahl im Landkreis auf 24134 gestiegen. In den Kliniken des Landkreises werden derzeit 38 Patienten stationär behandelt (-2), zehn davon beatmet (+1). Die Inzidenz ist den fünften Tag in Folge wieder gestiegen und liegt laut RKI derzeit bei 58,9. Die aktuell geltenden Lockerungen behalten ihre Gültigkeit.

Von daz