Inzidenz in Mittelsachsen zwei Tage in Folge über 100

Mittelsachsen/Döbeln

Der Inzidenzwert für den Landkreis Mittelsachsen steigt weiter. Am Samstag liegt er laut RKI bei 115,8 (+13,9). Es ist der zweite Tag in Folge, an dem der Wert die Marke von 100 überschreitet. Sollte er dies auch am Sonntag tun, müssten die Lockerungen des Lockdowns im Landkreis zurückgenommen werden.

Seit Freitag meldet das Gesundheitsamt 77 neue Corona-Infektionsfälle. Die Zahl der bestätigten Corona-Nachweise in Mittelsachsen seit Beginn der Pandemie beträgt nun 16 682. Im Altkreis Döbeln wurden 3342 (+15), im Altkreis Freiberg 6933 (+40) und Altkreis Mittweida 6402 (+17) Fälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert (586). Ebenso die Zahlen der Covid-19-Patienten die stationär behandelt behandelt (37) und derer, die beatmet werden müssen (7).

Von daz