Inzidenz sinkt auf 41,1 – wenige Neuinfektionen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Inzidenz in Mittelsachsen ist nach Angaben des Robert Koch-Institutes deutlich gesunken. Sie beträgt jetzt 41,1 (-5,9) und liegt damit den vierten Werktag in Folge unter der 50er Marke. Bei den niedrigen Infektionszahlen, die in den letzten Tagen für Mittelsachsen gemeldet wurden, dürfte dieser Trend anhalten. Das Gesundheitsamt meldet nur neun weitere bestätigte Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl im Landkreis beträgt damit jetzt 24 208 seit Pandemiebeginn. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 30 Patienten stationär wegen einer Corona-Infektion behandelt (-3). Davon müssen elf Menschen beatmet werden, das ist einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist in Mittelsachsen einen weiteren Tag in Folge nicht weiter angestiegen. Sie beträgt 684.

Von daz/obü