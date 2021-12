Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 568 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen. Die Gesamtzahl steigt damit auf 53 719. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist deutlich gesunken auf 668,7 (-218,9). In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 105 Patienten wegen Corona behandelt (-6), davon 25 beatmet (+2). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt unverändert bei 839.

Bislang 1140 Kontrollen

Die drei Kontroll-Teams, die seit Anfang November im Landkreis unterwegs sind, um die Einhaltung der Coronaschutz-Regeln zu prüfen, haben bislang 1140 Kontrollen absolviert (Stand 19. November). Einen Schwerpunkt bildete dabei die Einhaltung von 2G und 3G in verschiedenen Einrichtungen. Bislang gab es 209 mündliche Verwarnungen und neun Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel weil Mund-Nasen-Bedeckungen, Kontakterfassungen, Hygienekonzepte oder Hinweise zur Personenzahl im Handel fehlten oder weil die 2G-Regel nicht eingehalten wurde.

Von daz/obü