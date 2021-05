Mittelsachsen/Region Döbeln

Die 7-Tage-Inzidenz in Mittelsachsen ist am Donnerstag gegenüber dem Vortag leicht gesunken. Sie beträgt derzeit laut Robert Koch-Institut 255,8 (-5). Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beträgt 197. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen ist damit auf 22 493 gestiegen. Die Infektionszahlen der drei Regionen der Landkreises: Altkreis Döbeln 4387 (+28), Altkreis Freiberg 9913 (+114) und Altkreis Mittweida 8193 (+55). In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 93 Corona-Patienten stationär behandelt (-4), davon 21 beatmet (-1). Weitere Todesfälle hat das Gesundheitsamt nicht gemeldet, die Zahl beträgt 628.

Von daz/obü