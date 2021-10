Inzidenz steigt in Mittelsachsen auf 129 – weitere Impfaktionen geplant

Döbeln/Mittelsachsen

Die 7-Tage-Inzidenz in Mittelsachsen steigt weiter. Am Donnerstag betrug sie 129 (+4,9). In den Kliniken in Mittelsachsen mussten 15 Patienten wegen Corona behandelt werden (-1), davon zwei beatmet. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise lag am Donnerstag in Mittelsachsen bei 25 619 (+144).

Impfen im Volkshaus

Im Zuge der aktuellen Impfkampagne im Landkreis Mittelsachsen soll es in Döbeln weitere Impf-Aktionen gegen Corona geben. Vom 18. bis zum 20. Oktober werden mobile Impfteams des DRK Döbeln-Hainichen im Volkshaus, Burgstraße 4, sein und Impfungen vornehmen. Diese erfolgen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Weitere Impf-Aktionen sind bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Verimpft werden die Wirkstoffe von Biontech, Moderna sowie von Johnson & Johnson.

Zum Impftermin sind folgende Unterlagen mitzubringen: Krankenversicherungskarte, Impfpass (wenn vorhanden), ausgefüllte Einwilligungserklärung, ausgefüllte Aufklärungsbogen. Die Aufklärungsbogen und Einwilligungserklärung finden Impfwillige auf den Internetseiten der Stadt Döbeln. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auftretende Fragen können telefonisch über 03431/57 92 13 oder per E-Mail über wohnen-soziales@doebeln.de gestellt werden.

Bereits am 14. Oktober wird ein mobiles Impfteam des DRK Döbeln-Hainichen im Betreuten Wohnen an der Grimmaischen Straße 15 in Döbeln Station machen wird. Bürgerinnen und Bürger können sich dort von 8 bis 18 Uhr gegen Covid 19 impfen lassen. Verimpft wird der Wirkstoff von Biontech.

Döbeln verlangt 13 Euro fürs Testen

Mittlerweile steht auch fest, wie viel Geld die Stadt ab 11. Oktober für einen Test im städtischen Testzentrum Ratskeller verlangt: Es sind 13 Euro. Die bisherigen Öffnungszeiten wird das Testzentrum beibehalten: Montag, 8 bis 14 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 14 Uhr und Freitag 8 bis 15 Uhr. Wie alle anderen Testzentren erhält auch das städtische ab 11. Oktober die Kosten für die einzelnen Tests nicht mehr voll erstattet und kann daher nicht mehr allen kostenlose Tests anbieten. Kostenlos bleiben die Tests all jene, denen keine Impfung angeboten werden kann.

Von daz/obü