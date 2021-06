Mittelsachsen/Döbeln

Die Inzidenz in Mittelsachsen ist nach Angaben des Robert Koch-Institutes zum Montag leicht auf 1,3 gestiegen (+0,3). Die Zahl der bestätigten Corona-Nachweise hat sich auf 24 302 erhöht (+2). In den Kliniken in Mittelsachsen müssen derzeit vier Patienten wegen Corona stationär behandelt werden (-1), davon wird ein Patient beatmet (+/-0). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat das Gesundheitsamt nicht gemeldet, die Zahl liegt weiterhin bei 705.

Von daz/obü