Inzidenzwert bleibt in Mittelsachsen hoch bei 235

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt hat am Freitag 94 neue Coronafälle gemeldet. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid 19-Nachweise steigt damit in Mittelsachsen auf 23 404 an. In den drei Regionen des Landkreises ergibt das folgendes Bild: Altkreis Döbeln 4513 Fälle (+20), Altkreis Freiberg 10 378 (+35) und Altkreis Mittweida 8513 (+39). In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 83 Patienten wegen Corona behandelt, das ist ein Zuwachs gegenüber dem Vortag von fünf. Beatmet werden müssen 19 Menschen (-3). Der Inzidenzwert hat sich laut Robert Koch-Institut nicht verändert und liegt damit weiterhin bei 235,8. Es gibt keine weiteren Todesfälle (648).

Von daz/obü