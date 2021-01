Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen steigt weiter an

Region Döbeln

Am Sonntag ist die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis Mittelsachsen auf 13 141 seit Pandemiebeginn gestiegen (+86/Stand Sonntag 12 Uhr). Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die drei Regionen des Landkreises: 2471 im Altkreis Döbeln (+59), 5040 im Altkreis Mittweida (+14) und 5630 im Altkreis Freiberg (+13). Nach den Zahlen des Robert Koch Institutes liegt der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen bei 446,9 (Stand: Sonntag, 0 Uhr). In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 109 Patienten wegen Corona behandelt (+3), davon 18 beatmet (+2).

In Mittelsachsen soll ab Montag eine neue Allgemeinverfügung zur Quarantäne gelten. Demnach müssen sich auch die Personen umgehend in Quarantäne begeben, die ein positives Ergebnis nach einem Schnelltest haben. In der Folge muss ein PCR-Test erfolgen. Damit gelte generell: Wenn eine Person weiß, dass sie positiv getestet wurde – auch wenn diese Information vom Arzt, Gesundheitsamt oder Labor mündlich übermittelt wurde – ist sie verpflichtet, sich sofort abzusondern, also in Quarantäne zu begeben. Gleiches gilt für die Personen, die im Haushalt leben (Hausstandsangehörige). Personen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft wurden, haben laut Allgemeinverfügung ebenfalls in Quarantäne zu gehen.

Von daz