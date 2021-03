Inzidenzwert in Mittelsachsen fast unverändert – noch keine Entscheidung zu Augustusburg

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 66 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl in Mittelsachsen auf 17 645. Davon entfallen 3 554 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+14), 7 345 auf den Altkreis Freiberg (+23) und 6746 auf den Altkreis Mittweida (+29). Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen hat sich so gut wie nicht verändert und liegt jetzt laut Robert Koch-Institut bei 199,9 (-1,3). In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 49 Covid 19-Patienten stationär behandelt (-8). Von diesen müssen 15 Menschen beatmet werden (-2). Die Zahl der Todesfälle im Kreis hat sich nicht weiter erhöht und liegt bei 591.

Modellprojekt Augustusburg

Der Landkreis Mittelsachsen hat nach Eingang des Antrages auf Genehmigung des Modellprojekts Augustusburg entsprechend der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung das Sächsische Sozialministerium und den Sächsischen Datenschutzbeauftragten bereits in der vergangenen Woche um Stellungnahmen gebeten. Darüber informiert das Landratsamt. Die Stellungnahmen seien allerdings noch nicht eingetroffen, sodass derzeit keine Entscheidung zu Augustusburg getroffen werden könne. Nach Veröffentlichung der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung werde der Landkreis umgehend prüfen, welche Voraussetzungen nunmehr für die Genehmigung eines Modellprojektes erfüllt sein müssen und eventuell nötige weitere Schritte einleiten, heißt es in der Information.

Von daz/obü