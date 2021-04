Inzidenzwert in Mittelsachsen jetzt bei fast 300

Döbeln

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt auch in Mittelsachsen weiter. 299 neue positive Corona-Fälle übers Wochenende lassen den Inzidenzwert nach oben schnellen. Er liegt jetzt bei 297,5. In den Kliniken im Landkreisen werden 75 Erkrankte behandelt, 16 werden davon auf Intensivstationen beatmet.

Die Zahl der an Corona Verstorbenen im Landkreis Mittelsachsen liegt aktuell bei 603 und ist seit Donnerstag unverändert.

In der Döbelner Region kamen am Wochenende 85 neue Fälle hinzu. Die Zahl stieg hier auf 4173 Betroffene. Im Raum Freiberg kamen 147 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektionen zur Statistik. Die Gesamtzahl liegt hier damit bei 8643 Menschen, die das hoch ansteckende Virus bisher nachgewiesen in sich tragen beziehungsweise trugen. Im Raum Mittweida kamen 67 neue Fälle hinzu. Die Gesamtzahl liegt hier bei 7537.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer