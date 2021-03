Inzidenzwert in Mittelsachsen jetzt über 200

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 59 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl in Mittelsachsen auf 17 579. Davon entfallen 3 540 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+5), 7 322 auf den Altkreis Freiberg (+35) und 6717 auf den Altkreis Mittweida (+19). Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch-Institut ist über die Marke von 200 gestiegen und liegt jetzt bei 201,2 (+17,7). In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 57 Covid 19-Patienten stationär behandel (+6). Von diesen müssen 17 Menschen beatmet werden, vier mehr als am Vortag. Im Leisniger Heliosklinikum befanden sich am Montag sechs Patienten mit Covid 19 auf Normalstation und drei Covid 19-Patienten auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis hat sich nicht erhöht und liegt bei 591.

Hohe Inzidenzen

Von den Städten und Gemeinden im Landkreisgebiet hat jetzt die Gemeinde Striegistal mit 586,8 die höchste Inzidenz. In den zurückliegenden sieben Tagen hat es dort 27 neue Coronafälle gegeben. An zweiter Stelle befindet sich die Gemeinde Ostrau mit einer Inzidenz von 535,7 und 19 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Döbeln und Roßwein haben eine Inzidenz über 300.

Von daz/obü