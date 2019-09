Irische Folklore lockt 200 Zuhörer nach Ziegra

Ziegra

„Ziegraer Sternstunde“ - das ist inzwischen für viele Menschen der Region zu einem bekannten Begriff geworden. Zum 18. Mal strömten die Besucher aus allen Teilen des Altkreises Döbeln in die Ziegraer Dorfkirche. Trotz zwei gesperrter Zufahrtsstraßen fanden etwa 200 Gäste den Weg in das kleine Dorf. Sogar aus den USA war eine Besucherin gekommen.

Besonders freuten sich die Veranstalter darüber, dass auch etliche Ziegraer unter den Gästen waren. Sie erlebten drei fantastische Sternstunden in der wunderschön geschmückten Kirche und im Pfarrgarten. Irische Volksmusik von der Band „Irish-Cream“ mit ihrer Frontfrau Julia Lehne passten wunderbar zum Anliegen der Veranstaltung. Denn mit dem Sternstundenkonzert wurde auch eine kleine Andacht zum Erntedank und sozusagen Erntedankfest gefeiert.

Irische Folklore in der Kirche und im Pfarrgarten bot die Leipziger Band Irish Cream beim Ziegraer Sternstundenkonzert. Quelle: Gerhard Schlechte

„Danken, das ist Wertschätzung gegenüber den Menschen und gegen über Gott“, waren Begrüßungsworte von Organisator Christian Otto. Die Kombination aus Gottesdienst und Konzert gefiel den Besuchern ganz offensichtlich. Wahrscheinlich machte die Musik hungrig, denn alle vorbereiteten Aufstriche und das gesamte Brot wurden verzehrt. So ähnlich muss wohl die Speisung der 5000 in biblischen Zeiten abgelaufen sein. „Uns gefällt zu den Sternstunden die Atmosphäre in der schlichten Ziegraer Kirche, die fröhliche Stimmung. Auch das Lachen kommt nicht zu kurz. Dazu nehmen wir aus der lebensnahen Predigt viel mit in unseren Alltag. Sehr gern kommen wir zur nächsten Sternstunde wieder“,so eine Besucherin.

Die nächste Sternstunde wird am 27. Oktober stattfinden. Dann soll in einem festlichen Gottesdienst der neue Deckenleuchter, für den die kleine Kirchgemeinde fünf Jahre gespart hat, eingeweiht werden. Darauf freuen sich die Veranstalter und bedanken sich gleichzeitig bei den Besuchern für ihr Kommen und eine vielfältige Unterstützung.

Von Thomas Sparrer