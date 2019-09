Irish Folk für den neuen Kronleuchter

Döbeln

In die sanften Weiten Irlands, die schottischen Highlands und Prärien Amerikas soll am kommenden Sonntag,m um 16 Uhr das 18. und vorerst letzte Sternstunden-Konzert in der Ziegraer Kirche entführen. Schon lange hatten Christian Otto und seine Mitstreiter für die Reihe von Benefizkonzerten für ihre Dorfkirche irische Folkmusik auf dem Wunschzettel. Jetzt hat es geklappt, Julia, Ronja, Jack, Konrad und Micha von der Leipziger Band Irish Cream nach Ziegra zu holen.

Mit einer kleinen Andacht zum Erntedank soll das Konzert beginnen, bevor die Musiker im Kirchenraum die keltische Harfe, Geige, Uillean Pipes, Low Whistle und Bódhran ergänzt mit Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug und Klavier erklingen lassen und dazu jede Menge Geschichten, Wissenswertes, Lustiges und Kurioses rund um die grüne Insel mit im Gepäck haben.

Wie immer lädt die Kirchgemeinde nach dem Sternstunden-Konzert zu Schlückchen und Häppchen in den Pfarrgarten ein. Hier wird die Band am Lagerfeuer noch ein wenig weiter spielen.

Die Leipziger Band Irish Cream spielt am Sonntag in der Ziegraer Kirche. Quelle: privat

Insgesamt 18 solcher Sternstundenkonzert haben Christiane und Christian Otto mit weiteren Mitstreitern in der Ziegraer Kirche organisiert. Die Kirche ist dieses Jahr übrigens 250 Jahre alt geworden. Ins Leben gerufen wurde die Reihe von Benefizkonzerten, um mit den Spendeneinnahmen der Konzertbesucher den Eigenanteil für die originalgetreue Restaurierung der Jehmlich-Orgel in der Kirche zu finanzieren. Die Orgel konnte am 2. Advent 2014 mit ihren Originalpfeifen von 1852 wieder geweiht werden.

Das zweite Projekt war die Kirchturmuhr, die wieder richtig tickt und seit Himmelfahrt 2018 dank überarbeiteter Klöppelaufhängungen die Glocken wieder richtig läuten. Aktuell geht es um einen neuen Leuchter für die Kirche. Eigentlich sollte der auf dem Kirchenboden gefundene historische Kronleuchter saniert werden. Doch der ist laut Experteneinschätzung nicht zu retten. So baut jetzt eine Leuchtermanufaktur einen neuen Leuchter für die 250 Jahre alte Dorfkirche. Mitte Oktober wird er geliefert. Am 27. Oktober wird der Leuchter bei einem Festgottesdienst eingeweiht. Für die Rechnung des Leuchters kommen am Sonntag hoffentlich noch einige Spenden als Eintrittsgelder zusammen.

18. Sternstundenkonzert mit Irish Cream am Sonntag, um 16 Uhr in der Ziegraer Kirche

Von Thomas Sparrer