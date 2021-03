Ist das alte Leisnig noch zu retten?

Leisnig

Haben Gebäude wie die alte Druckerei in Leisnig eine Chance? Nicht wenige sind marode und verrotten vor sich hin – dabei könnte zumindest Letzteres verhindert werden. Dafür macht sich in Leisnig die Interessengemeinschaft zum Erhalt historischer Bausubstanz stark.

Zu dieser gehört Stadtratsmitglied Stefan Orosz (Linke/Bündnisgrüne). In der jüngsten Ratssitzung stellte er ein Projekt der Interessengemeinschaft vor, welches helfen soll, den Verfall in der Altstadt aufzuhalten.

In der Ratssitzung räumte auch der Bau- und Ordnungsamtsleiter der Stadt, Thomas Schröder, ein: „In den vergangenen fünf Jahren geriet die Altstadt zugunsten anderer Anliegen in den Hintergrund.“ Dazu gehören neben den Themen Gebäudesicherung und -erhaltung auch generell der Leerstand bis hin zu der Thematik der herrenlosen Häuser.

An dieser Stelle hakt nun die Interessengemeinschaft ein. Seit drei Jahren befassen sich die Leisniger damit, wie alte beziehungsweise historische Bausubstanz erhalten beziehungsweise vor dem weiteren Verfall gerettet werden kann. Erste Ansätze dazu gibt es schon, wie Orosz vor den Räten ausführt.

In der Ratssitzung kam auch zur Sprache: Vor dem Hintergrund, dass sich die Stadt momentan um die Ausweisung von neuem Bauland bemühe, dürfe nicht in Vergessenheit geraten, dass auch die historische Bausubstanz der Stadt starkes Augenmerk benötige. Christin Anderfuhren (Linke/ Bündnisgrüne) merkte in der jüngsten Ratssitzung dazu kritisch an: „Während mit Blick auf potenzielle Bauwillige aus den Großstadtspeckgürteln offenbar gerade so etwas wie ein Baulandkataster für Leisnig erstellt werden soll, darf auch nicht der Blick darauf verloren gehen, dass in der Stadt vieles verfällt, was erhaltenswert ist.“

Vorrangiges Ziel der Interessengemeinschaft ist es, die Gebäude notzusichern. Letztlich habe die Stadt durch verletzte Verkehrssicherungspflichten in Größenordnungen ohnehin schon mit den Gebäuden zu tun.

Wie Orosz in eigenen Recherchen feststellte, unter anderem durch Telefonate mit Eigentümern, hätten diese teils wenig Interesse an den Gebäuden und seien auch selbst lange nicht in Leisnig gewesen. Und so sieht der Plan der Interessengemeinschaft aus: Die Stadt solle die Gebäue übernehmen, vornehmlich die so genannten herrenlosen, die vom Freistaat verwaltet werden. Notsicherungen für den Erhalt, beispielsweise durch das Einhängen eines Dachziegels oder ausräumen einer Dachrinne, könne zum Beispiel das eindringen von Feuchtigkeit in die Gebäude stoppen.

„Ein Vorteil davon ist auch, dass die Stadt dann den Schüssel zum Haus hat und Interessenten zur Besichtigung einlassen könnte.“ Orosz und seine Mitstreiter wünschen sich auch, dass die Zahlen zum Gebäudeleerstand verknüpft werden mit dem Baulandkataster. Das Projekt könne sowohl den Zuzug in die Stadt fördern helfen als auch den Ausbau alter Bausubstanz.

Von Steffi Robak