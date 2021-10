Ist der der Parkplatz am Töpelberg bei Hartha bald Geschichte?

Hartha

Er war weit und breit der einzige Rastplatz an der Bundesstraße 175. Aber wegen zunehmender Vermüllung hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Rastplatz Ende Juli sperren lassen. Erstmal provisorisch, indem es auf Zu -und Abfahrt kleine Erdwälle errichten ließ. Nach einer dreimonatigen Testphase, so hieß es damals, wolle das Lasuv eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der Fläche an der Straße treffen.

Illegaler Müll auf Parkplatz Töpelberg hinter Hartha war ein Grund, die Anlage zu schließen. Quelle: Manuel Niemann

Als Parkplatz hat er keine Zukunft. Soviel steht erstmal fest. „Vorgesehen ist, den Rastplatz zu schließen. Damit geht auch der Rückbau der Anlage einher. Die Flächen sollen vollständig entsiegelt und renaturiert werden. Im nächsten Schritt soll zunächst mit den entsprechenden Planungen begonnen werden“, informiert Rosalie Stephan von der Pressestelle des Lasuv auf Nachfrage von lvz.de. Da die Planungen noch nicht begonnen haben, konnte das Lasuv auch noch nichts über mögliche Kosten sagen.

Im Bereich des Parkplatzes gilt trotz Sperrung Tempo 70. Wenn die Anlage endgültig geschliffen wird, kommt das Tempolimit weg. Quelle: Gerhard Schlechte

Mit dem Parkplatz soll auch das Tempolimit in diesem Bereich der Bundesstraße verschwinden – nicht aber an der Bushaltestelle. Weil die Autos früher auf den Parkplatz abgebogen sind oder von diesem auf die Bundesstraße einbogen, war die Geschwindigkeit auf der B 175 auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt. Und obwohl es diesen Abbiegeverkehr derzeit gar nicht mehr gibt, steht die „70“ immer noch dort – die zuständige Behörde könnte sich sogar mit dem Blitzer auf die Lauer legen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Kreissprecher André Kaiser auf eine frühere Anfrage antwortet, will das Landratsamt die Fahrbahnmarkierung endgültig ändern, die Linksabbiegespur in Sperrfläche umgestalten, die Blockmarkierung entfernen, sowie die Beschilderung – auch die 70 Kilometer pro Stunde im Bereich der Abbiegespuren – entfernen. Eigentlich wollte das Amt dies bereits bis Oktober erledigt haben. Das Landratsamt entscheidet als Verkehrsbehörde auch über Tempolimits. Da die Schließung bisher nicht endgültig war, gab es im Bereich des Parkplatzes auf B 175 gelbe Markierungen.

Von Dirk Wurzel