Döbeln

Da staunten die Besucher des festlichen Konfirmationsgottesdienstes am Sonntag in der Döbelner Nicolaikirche nicht schlecht. Als die Gemeinde das Lied vom Adler sang, hörten sie die Stimme ihres Pfarrers und mussten eine Weile suchen, bis sie entdeckten, wo sie herkam. Pfarrer Lutz Behrisch seilte sich mitten im Gottesdienst singend durch ein Loch in der Kirchendecke vom Dachboden ins Kirchenschiff ab.

Die spektakuläre Aktion passte symbolisch zu der Geschichte vom Mann, der einen Adler im Hühnerstall hielt und der deshalb nicht mehr wegfliegen wollte. „Bist du Adler oder Huhn?“, lautet auch die Frage des Liedes. Der Pfarrer forderte die 13 Döbelner Konfirmanden auf, den Hühnerstall zu verlassen und in ihre Bestimmung zu fliegen, statt wie Hühner nur nach Körnern zu picken.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammen mit Pfarrer Lutz Behrisch. Quelle: Tim Dirks

Auch das traditionelle Anspiel der Jungen Gemeinde begann mit dem Thema Fliegen. Die Jugendlichen ließen von den Emporen Papierflieger über die Köpfe der Gottesdienstbesucher fliegen. Mit Projektchor, Orgel und Kesselpauken war der festliche Konfirmationsgottesdienst am Muttertag auch musikalisch sehr breit aufgestellt.

Insgesamt wurden in der Schwesterkirchgemeinde Döbeln-Simselwitz/Technitz-Ziegra 19 Jugendliche feierlich mit ihrer Konfirmation in den Kreis der erwachsenen Christen mit deren Rechten und Pflichten aufgenommen. Der Konfirmationsgottesdienst in Technitz fand eine Woche zuvor statt.

Von Thomas Sparrer