JVA Waldheim: Ging Häftling mit Besenstiel auf Wärter los?

„Das tut mir alles leid, ich entschuldige mich. Ich möchte keine riesige Verurteilung. Ich will einfach wieder ein ganz normales Leben führen.“ Das sagte der aus Neustadt in Sachsen stammende Werner P.* am Montag in Döbeln vor Gericht. Doch das hätte sich der 58-Jährige vorher überlegen sollen. Bevor er sich als Gefangener der JVA Waldheim mit dem Wachpersonal anlegte.

Es lag schon in der Luft

Auseinandersetzungen mit anderen Gefangenen, Disziplinarmaßnahmen, Verlegung in eine andere Zelle, strengere Einschlusszeiten – es lag schon einiges in der Luft, als es am 30. August 2019 richtig krachte. Es ging um Post, die Werner P. zwei Tage nach seinem Geburtstag von den Kindern erwartete. Zunächst durfte er diese, wegen des generellen Einschlusses, nicht wie üblich im Wärter-Zimmer abholen. Als ein JVA-Bediensteter doch grünes Licht gab, passte es dem Gefangenen nicht. „Da habe ich den total verdreckten Haftraum geputzt.“ So schaukelte sich das Ganze hoch. Was dann passierte, darüber gehen die Schilderungen auseinander.

Zwei Männer, zwei Varianten

Der Gefangene, der „nur vernünftig“ mit dem Wärter reden wollte, betätigte den Notruf. Der Wärter kam an die Kostklappe der Zellentür und öffnete diese. Damit er sie nicht wieder schließen konnte, schob Werner P. einen Besenstiel dazwischen, so dessen Darstellung. Der Wärter habe daran gezogen, dabei sei der Besenstiel abgebrochen. Der Vollzugsbedienstete hat es ganz anders erlebt, wie er im Zeugenstand schilderte: „Der Gefangene hat einen abgebrochenen, spitzen Besenstiel gerade durch die Kostklappe gestoßen. Ich konnte den Angriff abwehren, weil ich seitlich vor der Tür stand. Dabei habe ich mir den Ringfinger verletzt, eine blutende Wunde.“ Dabei muss man wissen, dass sich die Kostklappe in Kopfhöhe befindet.

Der JVA-Beamte rief Hilfe. Eine fünfköpfige Einsatzgruppe überwältigte den Gefangenen und fixierte diesen. Zuvor wehrte sich Werner P., ein Wärter bekam einen Besenstiel-Schlag auf die Schulter, ein anderer einen Tritt, der im Gerangel auch von einem Kollegen stammen konnte.

Kein rechtsfreier Raum

Staatsanwalt Morgenstern forderte wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Richterin Ines Opitz ist davon überzeugt, dass es sich weitgehend so zugetragen hat, wie die Wärter berichteten. Sie verurteilte Werner P. zu einem halben Jahr Freiheitsentzug. Ein Aussetzen der Strafe auf Bewährung sei nicht möglich. Opitz: „Das Ganze hat sich im Strafvollzug ereignet. Ein Gefängnis ist kein rechtsfreier Raum. Dort kann nicht jeder machen, was er will.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Bewährungsbrecher

Werner P., studierter Diplom-Ingenieur, geschieden und zuletzt als Kfz-Sachverständiger tätig, saß als Bewährungsbrecher in der JVA – wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Erst Ende 2019 kam er auf freien Fuß.

*Name geändert

Von Olaf Büchel