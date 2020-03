Ja, ich will! Döbelner heiraten im Zeichen der Corona-Krise

Döbeln

Was für ein schönes Bild auf dem ansonsten leer gefegten Döbelner Obermarkt. Vor dem Rathaus steigt ein frisch vermähltes Brautpaar ins Auto. Auch eine kleine Hochzeitsgesellschaft ist dabei.

Bis zu letzt gebangt

„Wir haben bis zu letzt gebangt, ob es alles klappt. Doch wir haben uns seit vier Monaten auf unsere Hochzeit gefreut. Da wollten wir jetzt auch in jedem Fall heiraten“, sagen Sylvia, geborene Schlag, und Andreas Müller. Die begrenzte Zahl von nur sechs Gästen bei der Trauung schreckte das Paar nicht ab. „Wir hatten ohnehin keine so große Feier geplant“, sagen die beiden. Nur die Schwester aus Bayern musste in letzter Minute absagen. Zu zehnt ging es nach der Trauung zum Mittagessen beim Griechen. „Eine größere Feier für alle, die noch gern dabei gewesen wären, holen wir irgendwann später nach.“

Heiraten trotz Corona-Krise: Sylvia und Andreas Müller aus Döbeln sagten am Freitag im Döbelner Standesamt zueinander Ja. Quelle: Thomas Sparrer

Nur die Hochzeitsreise fällt flach

Geändert hat sich der Plan am Nachmittag nach der Trauung. Da wollte sich das Brautpaar eigentlich direkt in die Flitterwochen verabschieden. Doch die Reise ins gar nicht so weit entfernte Erzgebirge ist abgesagt.

Der 42-jährige Maschinenführer und die 50-jährige Mitarbeiterin bei Cotesa in Mochau sind seit zehn Jahren ein Paar. Aktuell wird auch noch am frisch bezogenen Haus in der Sörmitzer Au gebaut.

Trauungen sollen weiter stattfinden

Die beiden waren bis zum Freitag die 16. Trauung im Döbelner Standesamt in diesem Jahr. „Nach aktuellem Stand können wir angemeldete Paare bislang weiter trauen“, sagte Standesbeamtin Irina Schädlich am Freitagmittag. Die Zahl der Gäste ist allerdings auf sechs begrenzt.

Nächste Woche sollen demnach zwei weitere Trauungen stattfinden. Im April sind neun Eheschließungen in Döbeln geplant. Im Mai acht. „Lediglich zwei Paare haben in den letzten Tagen aufgrund der Situation das Aufgebot wieder abbestellt und wollen später einen neuen Anlauf nehmen“, sagt Irina Schädlich.

Von Thomas Sparrer