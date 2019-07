Ostrau

Endlich ist es soweit: Im Wilden Mann in Ostrau können Brautpaare nun „Ja“ sagen. Am Samstag fand zum ersten Mal eine Trauung im neu eingerichteten Trauungsraum des Vereins statt.

Glücklich und sichtlich gerührt kommen Linda, ehemals Keller, und Oliver Bunse aus dem Trauungsraum heraus. Sie trägt ein langes, enges Kleid mit Spitze und Schleppe und er einen dunkelblauen Anzug. „Neben der Geburt meiner Tochter ist heute der glücklichste Tag meines Lebens“, sagte die Braut. Sie sind zufrieden, die Hochzeit sei sehr emotional gewesen. „Es ist schon eine kleine Ehre, das erste Brautpaar zu sein, dass sich hier getraut hat“, fügte der Bräutigam hinzu.

Trauungsraum erstrahlt in hellem grün

Letztes Jahr war das frisch gebackene Ehepaar auf der Suche nach Räumen für die Hochzeitsfeier. Sie sprachen Monika Fischer beim Glühweinfest im Wilden Mann an, ob sie den Saal im oberen Stockwerk bei der Gelegenheit sehen dürften. Fischer ist die Vorstandsvorsitzende des Vereins Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann. Sie erwähnte, dass sich das Paar in 2019 im Wilden Mann auch trauen könne, da der Raum dann fertig sein sollte.

Quelle: Bürgermeister Dirk Schilling kam auch zum Gratulieren.

„Wir sagten schließlich zu, da wir hier in Ostrau leben und es dann nicht weit nach Hause haben“, erklärte Linda Bunse. Der Raum erstrahlt nun in einem hellen Grün. Weiße Wände, Holzdecke und Holzboden runden den schlichten Stil ab. An der Wand hängt ein Bild von der unteren Körperhälfte eines Brautpaares, davor steht der Tisch, an dem die Trauung stattfindet.

Wünsche werden dem Brautpaar erfüllt

„Die Trauwilligen melden sich im Döbelner Standesamt. Die Standesbeamtin nennt ihnen einige Daten und weist daraufhin, dass sie sich auch bei uns trauen lassen können“, erklärt die Vorstandsvorsitzende. Das Brautpaar dürfe danach alles entscheiden – ob sie sich nur im Wilden Mann in Ostrau trauen lassen wollen oder auch den Saal dazu mieten. Sie können den Raum selbst schmücken oder vom Verein schmücken lassen. Wenn sie es möchten, stellt der Verein außerdem Helfer.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass hier nun Trauungen durchgeführt werden“, so die Vorstandsvorsitzende. Das sei gleichzeitig auch Werbung für den Verein, was diesem zugute käme.

Restaurierungen im Festsaal

Die Stadt und der Verein sprachen sich ab und stellten gemeinsam fest, dass neben den Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten auch Trauungen in der Gaststätte stattfinden könnten. Bis die Renovierungen beginnen konnten, mussten Gutachten erstellt werden, ob der Raum auch den Standards entspräche. „Wir nutzten das Mobiliar, das wir bereits hatten“. So besaß der Verein bereits den Tisch am Ende des Trauraumes.

Auch der Festsaal im oberen Stockwerk soll bald in neuem Licht erstrahlen. Derzeit finden dort Restaurierungsarbeiten statt. Vor allem die Säulen werden viel Zeit und Arbeit kosten. Finanziert werden diese Arbeiten durch Fördermittel. „Ein paar Feinarbeiten macht der Verein aber selbst“, erzählt Fischer. So bemalen sie feine Stellen. Die Fördergelder müssten immer wieder neu beantragt werden, damit die Arbeiten weitergehen können. Ende dieses Jahres soll die Restaurierung dennoch größtenteils abgeschlossen sein.

Von Nicole Grziwa