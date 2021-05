Wendishain

Die Jagdgenossenschaft Wendishain hat einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender bleibt Jörg Roßberg. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Andreas Kunze, Silke Urban, Christine Kupfer und Michael Mieth. Dietmar Winkler ist altersbedingt ausgeschieden. Im letzten Jahr konnte sich die Jagdgenossenschaft aufgrund der Corona-Pandemie nicht zur Jahreshauptversammlung treffen. In diesem Jahr war es wegen der anstehenden Wahl notwendig. „Ohne gültigen Vorstand hätte der Bürgermeister den Posten übernehmen müssen“, begründet Roßberg.

Statt in einem Gasthaus, trafen sich die circa 15 Mitglieder in der Kirche in Wendishain. „Wir haben Pfarrerin Maria Beyer angefragt und sie hat uns grünes Licht gegeben“, erklärt Jörg Roßberg. Dort gab es genügend Platz und es war möglich, Abstand einzuhalten.

Die Jagdgenossenschaft verpachtet das 600 Hektar große Gebiet zwischen Wendishain und Lauschka an Jäger. Ein Abschussplan reguliert, wie viel Wild geschossen werden darf. In der Jagdsaison 2020/21 haben die Jäger sechs Rehe, 22 Schwarzwild, 19 Füchse, 29 Waschbären und 13 Dachsen erlegt. Vor allem die Waschbärenpopulation müsse man im Auge behalten, da sie Müll durchwühlen und in Gärten einbrechen würden, so Roßberg.

Die gefürchtete Afrikanische Schweinepest wurde noch nicht bei den geschossenen Tieren nachgewiesen. Jedes erlegte Wildschwein muss mittels einer Blutprobe auf die Tierseuche untersucht werden. Bis auf Hausschweine, ist die Krankheit nicht auf andere Tiere und auf den Menschen übertragbar.

Von kr