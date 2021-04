Jagender Wolf bei Ostrau geht per Video viral

Ostrau

Philipp Gaitzsch aus Ostrau traut seinen Augen kaum und zückt beherzt das Handy. Es ist Mittwochabend, gegen 19 Uhr. Der junge Mann aus Clanzschwitz bei Ostrau kommt gerade nach Hause und spricht am Küchentisch mit seiner Frau und schaut aus dem Fenster über das Feld hinter dem Wohnhaus der Familie. Hinter dem Zaun auf dem Feld stehen vier Rehe. „Die begleiten uns übers ganze Jahr. Es ist nichts besonderes. Doch sie schauen sich unruhig um, scheinen Gefahr zu wittern“, erzählt der 37-Jährige. Er sieht genauer hin und erkennt im Feld etwas geduckt einen Wolf, wie er sich an die Rehe heranpirscht. Er nimmt sein Handy und geht auf die Terrasse. Aufgeregt filmt er, wie die Rehe im letzten Moment die Gefahr bemerken und auseinander rennen. Der Wolf zögert kurz und nimmt die Verfolgung auf. „Das gibt es doch nicht. Ein Wolf hinter unserem Haus.“ Philipp Gaitzsch stellt das Video ins soziale Netzwerk und sorgt für viel Resonanz. Auch dem befreundeten Landwirt und Jagdpächter Andreas Paas schickt er das Video.

Gerade eben ging ein Wolf auf unsere Rehe los... Clanzschwitz in Ostrau Posted by Philipp Gaitzsch on Wednesday, April 14, 2021

Den Rehen scheint die Flucht gelungen zu sein. Den Wolf sieht Philipp Gaitzsch später, wie er die Bundesstraße 169 bei Ostrau überquert und Richtung Schmorren und Delmschütz verschwindet. Am Donnerstagmorgen wird vermutlich das gleiche Tier nochmals in Sömnitz gesehen.

Für Landwirt Andreas Paas, der gemeinsam mit Landwirt Ludwig Koch auch das Revier bejagt, ist diese Sichtung eines Wolfes nichts Überraschendes. „Wir haben den Wolf schon auf Bildern von Wildkameras gesehen und das eine oder andere geschlagene Wild gefunden, was man dem Wolf zu ordnen könnte“, sagt Andreas Paas. Von Kleintierhaltern, wie etwa Hühnerhaltern, in der Umgebung hat er aber noch nicht gehört, dass es Verluste durch den Wolf gegeben hat. Erlegte Hühner werden eher Füchsen zugeschrieben. „Der Wolf ist ein Wildtier und steht unter Schutz“, sagt der 46-Jährige. Auch als Landwirt hat er bis jetzt keine Schäden im Zusammenhang mit dem Wolf zu verzeichnen.

Acht Schadensfälle in der Region

Im vergangenen Jahr gab es 108 bestätigte Fälle in Sachsen, bei denen ein Wolf sein Unwesen trieb. Das geht aus der Schadensstatistik des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hervor. In der Region sind dabei acht Fälle auf Großweitzschener und Harthaer Flur verzeichnet. Insgesamt zwölf Tiere, die jeweils in Damwildgehegen untergebracht waren, fielen dabei Wölfen zum Opfer. Allesamt zwischen Februar und März 2020, unter anderem im Wildgehege in Obergoseln.

Wer einen Wolf sichtet oder aber Nutztiere findet, die Spuren eines potenziellen Wolfangriffs aufweisen, kann sich an die Fachstelle Wolf wenden. Alle notwendigen Informationen und Formulare gibt es auf der Internetseite www.wolf.sachsen.de.

Von Thomas Sparrer