Jahna feiert in Dirndl und Lederhose

Jahna

Dauerregen, kalte Temperaturen – den Besuchern des Oktoberfestes in Jahna konnte das am vergangenen Sonnabend nichts anhaben. Die Mitglieder des Dorf- und Heimatvereins hatten das Festzelt aufgeheizt. Gut so, kamen doch viele Gäste standesgemäß in Dirndl und kurzer Lederhose. Zum fünften Mal feierten die Jahnaer ihr Oktoberfest. „Das hat sich als eine unserer größten Veranstaltungen etabliert“, weiß die Vereinsvorsitzende Grit Wachsmuth-Schmidt. Sie und die Frauen des Vereins bastelten im Vorfeld die herbstliche Deko – inklusive zahlreicher Kürbisse, die geschnitzt werden wollten und am Ende die Tische der Besucher schmückten. „In den letzten Jahren haben wir auch wieder jüngere Frauen für unseren Verein gewinnen können“, freut sich Wachsmuth-Schmidt.

Auf der Bühne schlüpfte Komödiant Steffen Richte erst in die Rolle eines Hausmeisters, um dann als Bauer seine Zuhörer zum Lachen zu bringen. Musikalisch war die Original Jahnataler Blasmusik im Einsatz. Logisch – ist das Vereinshaus in Jahna doch deren musikalische Heimstätte. Zwei Stunden gaben die Musiker alles auf der Bühne.

Grit Wachsmuth-Schmidt plante schon am Veranstaltungsabend für die nächste Ausgabe am 10. Oktober 2020. „Irgendwie hat man das Fest immer im Hinterkopf und arbeitet das ganze Jahr daran“, so die Vereinsvorsitzende. Zunächst steht aber erst einmal der Weihnachtsmarkt am 30. November an. Wie immer mit dem Adventslieder singen in der Kirche kurz vorher. Und alle Rentner dürfen sich schon mal den 14. Dezember rot im Kalender markieren. Dann findet – dieses Jahr eine Woche später als üblich – die Rentner-Weihnachtsfeier im Vereinshaus statt.

Von Stephanie Helm