Jahnatalradweg: Ostrau legt weiteren Ausbau auf Eis

Ostrau

Der Abschnitt des Jahnatalradweges zwischen Jahna und Pulsitz bleibt vorerst der letzte ausgebaute der Gemeinde Ostrau. Das machte Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Die Gründe dafür seien vielfältig.

Verzögerter Baustart durch Behördenforderungen

Schon der Weg zum jetzt fertiggestellten Abschnitt war lang und holprig. Bereits 2018 sollte die Strecke zwischen Pulsitz und Jahna ausgebaut werden. Doch eine lange Liste an Nachforderungen, die die Untere Naturschutz- und die Untere Wasserbehörde an das Projekt gestellt haben, verzögerte den Baustart. Darunter umweltrechtliche Auflagen wie Nachpflanzungen oder die Absenkung des Weges an einigen Stellen, damit Hochwasser abfließen kann. Die Bauleistungen an besagtem Abschnitt verrichtete die Leisniger Straßenbaufirma Andrä. Sie erhielt im Gemeinderat den Zuschlag für eine Auftragssumme in Höhe von rund 177.000 Euro.

Weiterer Ausbau vorerst auf Eis gelegt

Zu einem Ausbau weiterer Abschnitte des Jahnatalradweges kommt es vorerst nicht. Ganz oft ist der Grund dafür die fehlende vorgeschriebene Breite der Wege. 2,50 Meter plus jeweils 50 Zentimeter links und rechts sind vorgegeben. Demnach müsste es Einschnitte in angrenzende Flächen geben. Auch das Asphaltieren stünde auf der Liste, um einen grundhaften Ausbau zu ermöglichen. Dirk Schilling sieht die Gefahr, der Charme des Radweges könnte verloren gehen. Denn der führt durch die Natur. Dort einen betonierten Weg durchführen zu lassen, kann auch die Attraktivität des Radweges beeinträchtigen.

Bürgermeister Dirk Schilling weiß um den Zustand spezifischer Stellen, die „mistig“ aussehen, aber trotzdem rege genutzt werden. „Dort könnten wir uns vorstellen, etwas zu machen. Aber den gesamten Radweg werden wir nicht asphaltieren“, so das Gemeindeoberhaupt. Konkrete Pläne gebe es bisher für keinen Abschnitt.

Von Stephanie Helm