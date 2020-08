Ein neues Kapitel in Sachen Jahnatalradweg wird jetzt aufgeschlagen. Nachdem ein Streit zwischen Grundstückseigentümer und Gemeinde darin gipfelte, dass ein Stück des Radweges in Baderitz gesperrt wurde, kommt jetzt Bewegung in die Sache. Jetzt braucht die Gemeinde vor allem eins: Glück.