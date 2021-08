Jahnatalradweg in Baderitz wieder frei

Baderitz

Wer mit dem Rad oder zu Fuß den Jahnatalradweg entlang schlenderte, der stand die vergangenen Monate plötzlich vor einer Mauer. In Baderitz, unweit der ehemaligen „Herberge am Stausee“, endete der Wanderweg plötzlich. Ohne Vorwarnung sahen sich die Leute gezwungen, entweder umzukehren oder durchs Gestrüpp und übers Feld die Sperrung zu umgehen. Uneinigkeiten zwischen Landeigentümer und Gemeinde gipfelten damals darin, dass der damalige Besitzer der „Herberge am Stausee“ erst eine Sperrscheibe aufstellte, später dann eine Mauer baute. Seitdem versuchte die Gemeinde Zschaitz-Ottewig eine Lösung zu finden.

Eineinhalb Meter breit

Zuletzt kämpfte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) damit, eine Erbengemeinschaft ausfindig zu machen. Damit der Jahnatalradweg in Baderitz wieder genutzt werden kann, muss die Gemeinde ein Stück Land kaufen oder zumindest pachten. Doch die Eigentümer sind schwer bis gar nicht zu erreichen. Weil sich dort aber keine Lösung abzeichnet, die Gemeinde aber nicht länger warten will und kann, musste ein Plan B her.

Das Flurstück von der die Gemeinde gern ein Stück nutzen möchte, gehört eben jener Erbengemeinschaft. Genutzt wird es aber von einem Landwirtschaftsbetrieb. Und mit dem nahm der Bürgermeister Kontakt auf – mit Erfolg. Denn die Gemeinde darf den Jahnatalradweg jetzt offiziell ein Stück am Feld entlang führen. Etwas 1,50 Meter breit ist der Weg, auf dem Wanderer und Radfahrer jetzt wieder entlang laufen beziehungsweise fahren dürfen. Noch ist es lediglich ein Weg entlang eines Feldes – und zwar so wie die Natur ihn geschaffen hat. „Bei Starkregen würde ich dort vielleicht nicht langgehen, ansonsten ist das aber kein Problem“, so Immo Barkawitz.

Sobald der Weizen abgeerntet ist, will die Gemeinde den Weg ausbauen lassen. Er wird befestigt, ohne viel Tamtam, aber so, dass er in jeder Wetterlage genutzt werden kann. Bürger wiesen das Gemeindeoberhaupt schon jetzt daraufhin, dass darauf geachtet werden müsse, wie der Weg gebaut wird. „Sonst machen die Landmaschinen ihn gleich wieder kaputt“, lautet eine Stimme aus der Bevölkerung.

Wo ist die dritte Erbin?

Aus dem Provisorium soll irgendwann der offizielle Verlauf des Jahnatalradweges werden. Das geht aber nur, wenn die Erbengemeinschaft zustimmt. Die Gemeinde benötigt dafür 25, vielleicht 28 Quadratmeter Fläche. Im besten Fall kann sie die vom Flurstück abzweigen und käuflich erwerben.

Zwei Erben hat Immo Barkawitz schon auftreiben können, die dritte Erbin fehlt bislang noch. Erst wenn alle mit im Boot sind, kann der Bürgermeister Nägel mit Köpfen machen. Bis dahin muss das Provisorium reichen. Immerhin ist der Jahnatalradweg nun wieder uneingeschränkt nutzbar.

Von Stephanie Helm