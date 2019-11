Jahntalschau lockt über 200 Besucher

Ostrau

233 ausgestellte Tiere und mehr als 200 zahlende erwachsene Besucher – das sind die Zahlen, welche die Mitglieder des Rassegeflügelzüchtervereins Ostrau und Umgebung am vergangenen Wochenende glücklich machten. Im 65. Bestehensjahr des Vereins hatten die Züchter wieder zu ihrer Jahntalschau eingeladen. Neben Züchtern aus dem Ostrauer Verein mit seinen 23 Mitgliedern stellten auch Züchter aus der gesamten Region ihre besten Tiere aus.

Zum 65. Mal luden die Ostrauer Rassegeflügelzüchter zu ihrer Jahnatalschau ein. Quelle: Gerhard Dörner

Besonders freute sich Ausstellungsleiter Klaus Zschockelt über viele Familien mit Kindern oder Großeltern, die mit ihren Enkeln die Schau besucht haben. „Das macht uns Mut, dass auch in Zukunft unser Hobby weiter geführt wird“, sagt Klaus Zschockelt. Dafür hatten die Züchter schon am Freitag die Werbetrommeln gerührt und wie in jedem Jahr die Kinder der Ostrauer Kindereinrichtungen zum Besuch der Jahnatalschau eingeladen. Diesmal hatten sie dazu sogar noch einen Clown engagiert, der nach dem Besichtigen der Tiere Zaubertricks zeigte und Luftballons modellierte.

Champion der Jahnatalschau 2019 wurde Jochen Gasch (Strupphühner schwarz). Vereinsmeister wurden zudem Mirko Ruhnau (Wassergeflügel), Jochen Gasch (Hühner), Wilfried Voigt (Zwerghühner), Erhard Pranke (Kropftauben), Karl Thiemer (Formtauben) und Klaus Zschockelt (Tauben). Allein 18 ausgestellte Tiere wurden von den Wertungsrichtern mit dem Prädikat vorzüglich und hervorragend bewertet.

Neben den Tieren erfreuten sich die Besucher auch an einer dank vieler Sponsoren gut ausgestatteten Tombola.

Von Thomas Sparrer