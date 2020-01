Bürgermeister Goth im Interview: Wird 2020 in Leisnig das Jahr der Digitalisierung?

Leisnig

Im Jahr 2020 werden in Leisnig viele Vorhaben fortgesetzt, die im Vorjahr ihren Anfang genommen haben und für die Kommune richtungsweisend sind. Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) nimmt in seinem Jahresinterview dazu Stellung.

Herr Goth, können Sie ein für Leisnig in diesem Jahr bestimmendes Thema nennen?

Dazu gehört auf jeden Fall die Digitalisierung, insbesondere an unseren Schulen. Die Stadtverwaltung als Schulträger kümmert sich jetzt um den Medienentwicklungsplan, auch muss die Finanzierung gesichert sein.

An der Leisniger Oberschule gibt es zwei interaktive Tafeln, in den Oberschulen anderer Städte sind das schon mehr. Hängt Leisnig hinterher?

Eine gelungene Digitalisierung, mit Sicht auf die Schulen, braucht eine ausgewogene Planung und ist ein Prozess. Wir nehmen alle Schulen mit, auch die zwei Grundschulen. Dahinter steht mehr als ein paar elektronische Tafeln anzuschrauben. Letztlich muss der Zugriff aufs Internet mit ausreichender Datenmenge gewährleistet sein, die technische Infrastruktur muss stimmen.

Sie haben eine komplette Überarbeitung für die Leisniger Homepage angekündigt...

Richtig, sie geht im Herbst online. Unter anderem soll sie Smartphone-freundlicher aufgebaut sein. Leisnig als Stadt soll nicht mehr nur Beantworter sein, nicht mehr nur reagieren, sondern selbst agieren. Dazu gehört das gute Präsentieren im Netz. Die neue Homepage ist ein Stück auf dem Weg dort hin.

Bleibt in dem Zusammenhang finanziell Luft, um für andere Altersgruppen bei den Kindern zu investieren?

Mit der Errichtung der Kindertagesstätte Nido in Börtewitz wurde eine Holzspielebene eingebaut und in Betrieb genommen. Durch veränderte Vorschriften musste jetzt für zirka 20.000 Euro ein zweiter Rettungsweg in Form einer Holztreppe geschaffen werden. In der Kindertagesstätte in Polkenberg, im Haus der kleinen Füße, sollen künftig zusätzliche sechs Plätze für Krippenkinder zur Verfügung stehen, wofür noch umgebaut werden muss. Damit werden sich die Stadtratsmitglieder als Nächstes beschäftigten müssen.

Die Leisniger hat im vergangenen Jahr sehr die Zukunft des Altstadtfestes beschäftigt. Wie geht es damit weiter?

Ich denke, in den organisatorischen Händen des Gastronomen Michael Köhler werden wir das Fest belassen. Das hat sich gut entwickelt. Was strukturell noch angepasst werden könnte, da sollten sich die Akteure selbst ein Stück weit miteinander ins Benehmen setzen. Dazu ist vor dem nächsten Altstadtfest noch Raum.

Ist denn dann die Burg mit im Boot?

Die Burg ist dafür offen, sowie die Stadt auch. Inwiefern sich das dann auch entwickelt, kann ich noch nicht einschätzen. Stadt und Burg stehen in Kontakt. Bereits im vergangenen Jahr gab es gute Gespräche dazu.

Dauerbrenner in Leisnig, den dazugehörenden Ortschaften und auch in den Nachbarstädten ist das Thema Einkaufen, insbesondere das Vorhaben an der Ostwald-Straße. Wie geht es dort weiter?

Das Planungsverfahren dazu läuft. Während der Planaufstellung kann Aldi bereits den Bauantrag stellen. Ich hoffe jedenfalls für dieses Jahr auf den Baubeginn, also einschließlich Drogeriefachmarkt.

Von Steffi Robak