Döbeln

Ein Wohnblock in Döbeln brennt. Es sollte der größte und dramatischste Rettungseinsatz für Feuerwehren und Katastrophenschützer der letzte Jahre werden. Und auch eine Erdbeere steht im Mittelpunkt des Geschehens. Die DAZ blickt auf das Jahr 2020 in Döbeln zurück.

Das passierte im Januar

Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Döbeln (GWG) vollzieht im Januar den ersten Spatenstich für den Neubau eines weiteren Wohnhauses. Auf der Abrissfläche eines früheren Wohngebäudes Am Hange 1 baut Döbelns zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft sieben neue Wohnungen. Entworfen hat das Gebäude wieder, wie schon das bereits fertiggestellte Wohnhaus Am Hange 7 der Döbelner Architekt Klaus-Peter Engler.

Anzeige

Im Viertel unterhalb des Geyersberges hat die GWG, Döbelns älteste Wohnungsgenossenschaft, einiges vor. Quelle: Thomas Sparrer

Das passierte im Februar

Nach dem Anschlag auf das Döbelner AfD-Büro vom Januar 2019 müssen die Täter nicht ins Gefängnis. Das Schöffengericht in Döbeln verurteilte das Trio im Februar aber zu Freiheitsstrafen zur Bewährung, die in allen Fällen auf drei Jahre angesetzt werden. Der Prozess stieß auf ein enormes Medieninteresse, weil die Explosion einer eine 150 Millimeter Kugelbombe der Kategorie F4 aus Tschechien nur mit Glück an jenem Tattag keine Personen verletzte.

Nach einem Anschlag auf das AfD-Büro in Döbeln startet im Februar der Prozess am Amtsgericht in Döbeln. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im März

Ein ganz besonderes Dankeschön für ihre Einsatzbereitschaft bekamen im März die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln vom Oberbürgermeister und den Stadträten überreicht. Es ist ein 18 Tonnen schweres und fast 400.000 Euro teures Dankeschön. Und es ist mit sechs Zylindern und 320 Pferdestärken motorisiert. Es handelt sich um ein neues Tanklöschfahrzeug mit 4.500 Litern Löschwassern und 500 Litern Schaum an Bord.

Die Döbelner Feuerwehr bekommt ein neues Tanklöschfahrzeug Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im April

Da war die Maske noch nicht Pflicht sondern ein Vorbote für das restliche Jahr. Mundschutzmasken nähen im Akkord war im April beim Verein Vietnamesen in Döbeln angesagt. In dem Verein sind 40 Familien aus Döbeln, Hartha, Waldheim, und Leisnig organisiert.Sie übergaben hunderte Masken an Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) und Wehrleiter Thomas Harnisch für seine Einsatzkräfte. Zudem bekamen Kunden vor dem Döbelner Kaufland Masken überreicht.

Mundschutzmasken nähen im Akkord war im April beim Verein Vietnamesen in Döbeln angesagt. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Mai

Döbelns größte Leinwand steht für fünf Wochen auf dem Steigerhausplatz. Dort startete Ende Mai das Autokino des Cinema Döbeln. Weil das Kino wegen der Corona-Pandemie schließen musste gab es fünf Wochen lang von Donnerstag bis Sonntag auf dem Steigerhausplatz ab Beginn der Dämmerung Kinofilme vom Auto aus zu sehen. Darunter aktuelle Blockbuster, Filmklassiker und ein Dirty-Dancing-Abend.

Döbelns größte Leinwand steht für fünf Wochen auf dem Steigerhausplatz. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juni

Der Neubau der Brücke zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße ist das ganze Jahr ein spannendes Thema. Im Juni werden mit einem 200-Tonnen-Kran die letzten Träger des Lehrgerüstes der Brücke aus dem Flussbett gehoben. Unter die künftige Straßenanbindung der Brücke wird im Juli ein riesiges Regenüberlaufbecken versenkt. Im April wurde der Brückenkörper auf einen Ritt mit fast 1.000 Kubikmeter Beton hergestellt. Im Dezember kam der Asphalt darauf.

Im Juni werden mit einem 200-Tonnen-Kran die letzten Träger des Lehrgerüstes der Brücke, die zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße entsteht, aus dem Flussbett gehoben. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juli

Nein, diese Fünftklässler sehen bei der Sommerschule am Lessing-Gymnasium Döbeln keineswegs gequält aus. Spielerisch und unterhaltsam versuchte Emilia Loschinski mit ihnen in der zum Klassenzimmer ausgebauten Aula den Mathestoff aus der Corona-Zwangspause nachzuholen. In der ersten und fünften Sommerferienwoche nutzten 120 Gymnasiasten das Angebot der Schule, Stoff in den Sommerschulkursen nachzuholen.

In der ersten und fünften Sommerferienwoche nutzten 120 Gymnasiasten das Angebot der Schule, Stoff in den Sommerschulkursen nachzuholen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im August

Die neue Zweifeldsporthalle ist fertig. Pünktlich zum Schuljahresbeginn im August aber mit einem ein Jahr Verspätung nutzt das Schulzentrum in Döbeln-Nord die Sportstätte für den Unterricht. Auch dem Vereinssport steht die neue Halle offen. Für die Verzögerung kann die Stadt Döbeln allerdings nichts. Es gab Probleme mit der Fensterfirma und die notwendigen Zertifikate. Die Stadt besorgte zur Beschleunigung Testtermine im Prüflabor.

Pünktlich zum Schuljahresbeginn im August aber mit einem ein Jahr Verspätung nutzt das Schulzentrum in Döbeln-Nord die Sportstätte für den Unterricht. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im September

80 Retter von Feuerwehr, Rotkreuz und Johannitern müssen nach einem vorsätzlich gelegten Kellerbrand in einem Seniorenwohnblock am Doblinaweg in Döbeln 40 Wohnungen evakuieren. Es wird der größte und dramatischste Rettungseinsatz für Feuerwehren und Katastrophenschützer der letzte Jahre. Die meist älteren und pflegebedürftigen Hausbewohner werden im Zusammenspiel der ganzen Stadt versorgt und untergebracht, bis das Haus wieder bewohnbar ist.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) macht sich ein Bild von der Lage und spricht mit den Bewohnern, die ihre Wohnungen verlassen mussten. Quelle: Thomas Sparrer

Das passierte im Oktober

Deutschlands bekanntester Erdbeerbauer kommt nach Döbeln: Das erste Karls Erlebnis-Dorf wird in Sachsens Mitte an der Autobahn 14 bei Döbeln entstehen. Mit großer Mehrheit stimmte der Döbelner Stadtrat im Oktober in einem Grundsatzbeschluss der Neuansiedlung zu.

An der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln wird ein Generationswechsel vollzogen. Der Döbelner Stadtwehr, mit ihren 53 aktiven Kameraden und zwei Kameradinnen, steht ab sofort der 37-jährige Oberbrandmeister Heiko Hentzschel vor. Nach über 20 Jahren im Amt als Ortswehrleiter übergibt Thomas Harnisch damit den Staffelstab an seinen Wunschnachfolger. Der 62-Jährige bleibt Döbelns Gemeindewehrleiter. Der Stadtrat bestätigt im Oktober die Personalie.

Das erste Karls Erlebnis-Dorf wird in Sachsens Mitte an der Autobahn 14 bei Döbeln entstehen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im November

Damit die Planungen für den Grundschulneubau in Döbeln-Ost europaweit ausgeschrieben werden können, hat die Stadt im November ein Projektsteuerungsbüro beauftragt. Auf einer Sondersitzung des Stadtrates am 2. Januar wurde der Grundsatzbeschluss für den neuen Schulcampus in Döbeln-Ost gefällt. Im September wählte der Stadtrat den besten von vier Architektenentwürfen aus (1 Neubau Förderschule, 2 Neubau Grundschule, 3 Sporthalle, 4 vorhandener Speiseraum).

Auf einer Sondersitzung des Stadtrates am 2. Januar wurde der Grundsatzbeschluss für den neuen Schulcampus in Döbeln-Ost gefällt. Quelle: hpm Henkel Projektmanagement GmbH

Das passierte im Dezember

Der Döbelner Bürgergarten wird bis 2023 ein Park mit Zukunft. Im Stadtrat am 10. Dezember wurde das Entwicklungskonzept dafür beschlossen. Damit werden in den Jahren 2021/2022 und 2023 insgesamt drei Millionen Euro in die innerstädtische Parkanlage mit den beiden Teichen investiert. 2,7 Millionen Euro kommen davon aus dem Bundeshaushalt als Fördergeld. Die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann hatte den Tipp für das entsprechende Bundesprogramm parat.

Der Döbelner Bürgergarten wird bis 2023 ein Park mit Zukunft. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer