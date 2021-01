Roßwein

Es war ein hartes Jahr, das Roßwein hinter sich hat. Die Schließung des Schmiedewerkes und der Tod von Allgemeinmediziner Clemens Otto sorgten über die Stadt hinaus für Erschütterung. Die DAZ blickt heute auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Das passierte im Januar

Nach zehn Jahren löst die 36-jährige Katrin Stenker Henning Homann als Vorsitzende des Roßweiner SPD-Ortsvereins ab. Sie will mehr Sichtbarkeit für den Ortsverein. / Mit einem Festgottesdienst feiern die Roßweiner und Niederstriegiser Kirchgemeinden ihre Vereinigung und das neue Schwesternkirchverhältnis mit Hainichen-Bockendorf-Langenstriegis, Pappendorf und der Marienkirchgemeinde im Striegistal.

Mit einem Festgottesdienst feiern die Roßweiner und Niederstriegiser Kirchgemeinden ihre Vereinigung und das neue Schwesternkirchverhältnis mit Hainichen-Bockendorf-Langenstriegis, Pappendorf und der Marienkirchgemeinde im Striegistal. Quelle: Gerhard Dörner

Das passierte im Februar

Das Zukunftsforum der Roßweiner muss sich neu aufstellen und will sich nur noch viermal im Jahr treffen. / Zu den zweiten Roßweiner Vereinstagen besucht Ministerpräsident Michael Kretschmer die Dampfmaschine. / Die Grundschüler ziehen erneut vom Weinberg in die Räume des Metallfachzentrums an der Döbelner Straße, wo sie wegen Sanierungsarbeiten an ihrem Schulgebäude die nächsten anderthalb Jahre lernen werden.

Zu den zweiten Roßweiner Vereinstagen besucht Ministerpräsident Michael Kretschmer die Dampfmaschine. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im März

Das Coronavirus legt Mitte des Monats auch in Roßwein das öffentliche Leben lahm: Die große Tischendorf-Ausstellung im Rathaus wird abgesagt, das Stadtbad schließt, Schichtbetrieb im Rathaus . Die Absage der ersten Ü40-Party im Landhotel Ossig ist der Anfang einer langen Durststrecke für die Gastronomie. Die Lesung mit Sabine Ebert bleibt die einzige Veranstaltung zur bevorstehenden 800-Jahr-Feier der Stadt.

Das Corona-Virus legt Mitte des Monats in Roßwein das öffentliche Leben lahm: Auch das Stadtbad schließt. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im April

Gabriele und Günter Winterlich geben nach 35 Jahren den Vorsitz der Antennengemeinschaft ab. / Die Stadt sagt das 45. Schul- und Heimatfest ab. / Gertraude Block feiert ihren 90. Geburtstag. / Das Bürgerhaus versucht mit einer Schnitzeljagd durch die Stadt der Langeweile bei Kindern entgegenzuwirken. / In Ullrichsberg werden 500 Bäume gepflanzt. / Auf dem Sonnenhof in Ossig wird mit dem Bau einer in Sachsen einzigartigen Schießanlage begonnen.

Gabriele und Günter Winterlich geben nach 35 Jahren den Vorsitz der Antennengemeinschaft ab. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Mai

Roßweins Freibad öffnet seine Pforten wieder – mit Hygieneschutzkonzept. Maximal 750 Besucher dürfen rein. / Das neue Pflegeheim am Baderberg wächst rasant, für die Studentenwohnheime, die ebenfalls zu einem Pflegeheim umgebaut werden sollen, fehlt noch immer die Baugenehmigung. / Auf dem Sputnik-Festplatz gibt es erstmals ein Autokino. / Wanderwegewart Günter Zeugfang sucht einen Nachfolger für die Betreuung des Hartenberges.

Das neue Pflegeheim am Baderberg wächst rasant. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juni

Die Stadt rechnet mit rund 1,3 Millionen Euro Steuermindereinnahmen in Folge der Corona-Krise. Eine Haushaltssperre ist nicht erforderlich. / Die Grundschule wird nach der Infektion einer Hortnerin mit Corona geschlossen. / Auf dem Baderberg wird Richtfest für das neue Pflegeheim gefeiert. / Linken-Stadtrat Peter Krause lässt die Pfunde purzeln – von 130 auf 94 mit einem Magenbypass. / Das große Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße 2 wird entkernt.

Linken-Stadtrat Peter Krause lässt die Pfunde purzeln – von 130 auf 94 mit einem Magenbypass. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juli

Die IG Verschönerung wird aus der Taufe gehoben. / Der Aquarienverein Osiris nimmt den Neubau eines Amazonas-Paludariums in Angriff. / Statt des Weinfestes gibt es den Sommer-Dreiklang hinter dem Rathaus. / Die Gleisberger wollten einen Zebrastreifen und bekommen ein paar Straßenschilder für mehr Sicherheit ihrer Schulkinder. / Endlich gibt es einen Nutzungsvertrag für das Stadion zwischen Stadt und Roßweiner SV.

Endlich gibt es einen Nutzungsvertrag für das Stadion zwischen Stadt und Roßweiner SV. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im August

Das Zukunftsforum diskutiert die Frage, ob die Stadt mehr Kultur braucht. / Die Scheune eines Dreiseithofes in Oberneusorge geht in Flammen auf, 17 Fahrzeuge mit 92 Feuerwehrleuten sind im Einsatz. / Die Stadt ruft eine Arbeitsgruppe ins Leben, die sich mit den sozialen und kriminellen Brennpunkten beschäftigen soll. / Die Baugenehmigung für den Umbau der Studentenwohnheime ist da./ Roßweins Waldkindergarten muss seine Pforten schließen.

Roßweins Waldkindergarten muss seine Pforten schließen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im September

Das Roßweiner Schmiedewerk soll zum Jahresende geschlossen werden. Die 110 Mitarbeiter werden darüber auf einer Betriebsversammlung informiert. / Der Allgemeinmediziner Clemens Otto mit Praxis in der alten Post verstirbt unerwartet im Alter von 48 Jahren. / Den Stadträten wird ein neues Einzelhandelskonzept vorgestellt, das einen Drogeriemarkt für die Stadt als Option ergibt. / Beim Ehrenamtstag wieder fünf Leute ausgezeichnet.

Das Roßweiner Schmiedewerk soll zum Jahresende geschlossen werden. Die 110 Mitarbeiter werden darüber auf einer Betriebsversammlung informiert. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Oktober

Die Chorgemeinschaft „Frisch Auf“ steht vor dem Aus. / Drei Jahre währt der Kampf des Behindertenbeirates um die Anpassung des Gehweges in der Döbelner Straße, bislang ohne Ergebnis. / Die Schmiedewerker protestieren gegen die Schließung ihres Werkes. / Roßweins Bibliotheksgebäude bekommt ein neues Dach. / Die Stadt sagt den Weihnachtsmarkt ab. / In Ossig öffnet die neue Schießanlage.

Die Roßweiner Schmiedewerker kämpften im Oktober um den Erhalt ihrer Arbeitsstätte. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im November

Das Diakonie-Pflegeheim wird wegen Corona geschlossen. / Das DRK eröffnet seine neue Tagespflege am Werder. / Das Jugendhaus kämpft um sein Fortbestehen und hält sich mit Spenden über Wasser. / Die Verhandlungen zum Schmiedewerk werden abgeschlossen. / Die Stadt plant einen lebendigen Adventskalender./ Die Einkaufsnacht kann stattfinden – ohne Feuerwerk und Umzug. / Roßweins Heimatfreunde bereiten die Weihnachtsausstellung vor.

Die Einkaufsnacht im November konnte stattfinden – aber ohne Feuerwerk und Umzug. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Dezember

Der Schwibbogen am neuen Bergbaulehrpfad wird in kleiner Runde eingeweiht. / Der Stadtrat beschließt, das 45. Schul- und Heimatfest auf das Jahr 2025 zu verschieben. / Mit „Klartext“ Wir für Roßwein gründet sich eine neue Wählervereinigung. / Anja Gobsch ist die neue Friedensrichterin für Roßwein. / Joachim Hache ist der neue Roßweiner Weihnachtsmann und besucht die Kinder statt auf dem Weihnachtsmarkt Corona konform mit dem Elchmobil.

Der Schwibbogen am neuen Bergbaulehrpfad wird in kleiner Runde eingeweiht. Quelle: Sven Bartsch

Von Manuela Engelmann-Bunk