2020 ist außer Corona noch einiges mehr passiert in Waldheim. Hier haben wir die Höhepunkte des Jahres zusammengetragen, die diese Bezeichnung aus unserer Sicht verdienen.

Das passierte im Januar

Mit der Ausstellung „Dicke Luft“ startet die Burg Kriebstein im Januar ins Veranstaltungsjahr 2020. Was damals noch keiner so richtig ahnt: Ein Virus aus China wird sich auch auf den Besucherbetrieb auf Sachsens schönster Ritterburg auswirken. In der Präsentation „Dicke Luft“ geht es um das nicht ganz spannungsfreie Zusammenleben zwischen Adel und Bourgeoisie im Industriedorf Kriebethal, das seine Papierfabrik prägt.

Dicke Luft in Kriebstein Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Februar

Beiersdorf geht aus Waldheim weg. Diese für die Kleinstadt erschütternde Nachricht verkündet Konzern-Personalvorstand Zhengrong Liu (l.) am 26. Februar in Waldheim. Beiersdorf will in Leipzig ein Werk hochziehen, um Sprays zu produzieren. Der Konzern begründet die Stadtortwahl mit den räumlichen Verhältnissen. In Waldheim würde sich die Produktion über mehrere Stockwerke erstrecken, in Leipzig auf einer großen Ebene.

Zhengrong Li (Beiersdorf Personalvorstand), Stephan Roelen (Betriebsleiter Waldheim), Mario Ast (stellvertretender Betriebsratsvorsitzender) und Jürgen Sager (Betriebsratsvorsitzender). Quelle: Dirk Wurzel

Das passierte im März

Vor einem Jahr um diese Zeit haben sie die Voting-Partys fürs MDR-Osterfeuer organisiert, im ersten Corona-Lockdown im März 2020 verbreiten Nino Richter und David Noelte mit dem Internet-Video „Daheim, daheim“ gute Laune und nehmen die Insignien dieser Zeit auf die Schippe. So gehörte beispielsweise rollenweise Klopapier zu den Requisiten. Ernst wurde es dagegen für den Stadtrat, der seine Sitzung infektionsschutzbedingt absagen musste.

Luft und Polster alias David Noelte (r.) und Nino Richter. Quelle: Dirk Wurzel

Das passierte im April

Diese Sitzung war vollkommen öffentlich: Unter freiem Himmel tagten Anfang April Kriebsteins Gemeinderäte. Und zwar auf dem Hof vor der Gemeindeverwaltung auf Biertischgarnituren. Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) hatte nach einigem Hin und Her wegen des Infektionsschutzes die Sitzung kurzerhand ins Freie verlegt. Auf dieser besprachen die Räte unter anderem den Haushalt der Kommune für 2020.

Wegen Corona tagten die Kriebsteiner Gemeinderäte öffentlich unter freiem Himmel. Quelle: Dirk Wurzel

Das passierte im Mai

Mit dem Vereinshof verschwand im Mai ein Gebäude, das das Stadtbild prägte. Aber weil sich der Eigentümer nicht darum kümmerte, verfiel das Haus zusehends und war schließlich eine Gefahr für die Allgemeinheit, das der Landkreis beseitigen ließ. Vielen Waldheimern ist der Vereinshof als „Jeansfabrik“ der Vietnamesen in Erinnerung, denn hier wohnten vietnamesische Vertragsarbeiter und nähten in ihrer Freizeit „Niethosen“.

Der Waldheimer Vereinshof vor dem Abriss. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juni

Im Juni war Schluss: Peter Buschmann (l.) hörte nach 30 Jahren als Stadtrat auf. Er saß für die Partei Die Linke im Waldheimer Kommunalparlament. Als sein Nachfolger rückte Eyk Fechner (r.) nach. Peter Buschmann hatte alle großen Debatten im Rat miterlebt: Straßenausbausatzung, Schulnamensstreit, Bau der Umgehungsstraße. Der 72-Jährige hatte zuletzt Probleme, in den Sitzungen alles richtig zu verstehen – was aber nicht am Verstand lag, sondern an den Ohren.

Peter Buschmann (l.) macht Platz für Eyk Fechner im Waldheimer Stadtrat. Quelle: Dirk Wurzel

Das passierte im Juli

Das kalkhaltige Wasser verändert auch Kunst im öffentlichen Raum. So hatte sich auf Irmgard Biernaths Pumpenbübchen am Schlossplatz eine teilweise sehr dicke Kalkschicht gebildet. Also putzten die Mitarbeiter des Waldheimer Bauhofs im Juli die Skulptur mit Zitronensäure, einem alten Hausmittel gegen Kalk. Außerdem reparierten sie Strahler im Brunnen und aus der Pumpe fließt seitdem wieder Wasser auf Knopfdruck.

Das Waldheimer Pumpenbübchen spendet wieder Wasser. Zudem wurde die Figur mit Zitronensäure vom Kalk befreit. Quelle: Dirk Wurzel

Das passierte im August

Im Kriebsteiner Hafen begann im August ein Millionenprojekt. Aus Dresden war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer herbeigeeilt, um den symbolischen ersten Spatenstich vorzunehmen. Auch ein Spundwand-Element trieb der Sachsenboss mit einer schweren Baumaschine in der Erde. Für 2,4 Millionen Euro entsteht ein neuer Schiffsanleger, die Ufermauer wird saniert und der Hafen bekommt einen barrierefreien Zugang mit Aufzug. Inzwischen steht fest, dass das Projekt teurer wird.

Grundsteinlegung im Hafen Kriebstein. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im September

Nach der Lego-Ausstellung mit tausenden Besuchern eröffnet im September eine Präsentation zur heimischen Modegeschichte im Waldheimer Stadt- und Museumshaus. Die zeigt die Geschichte der Firma „ Max Schade, Fabrik für Damen und Mädchenbekleidung Waldheim“, die in den 1950er und 1960er Bekleidung auf Weltniveau fertigte. Museumsmitarbeiterin Patrizia Hölzel arrangierte im neuen Ausstellungszimmer des Museums eine Zeitreise.

Museumsmitarbeiterin Patrizia Hölzel. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Oktober

Ein Stück Waldheimer Eisenbahngeschichte verschwindet im Oktober beinahe unbemerkt von der Bildfläche. Die Bahn lässt den alten Lokschuppen abreißen. Wie eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mitteilte, gefährdete der marode Lokschuppen den Eisenbahnverkehr. Eine Verwendung hatte das Logistikunternehmen für das Gebäude nicht mehr, dessen Sanierung ohnehin zu teuer geworden wäre.

Der Waldheimer Lokschuppen wird abgerissen. Quelle: Waldheimer Fotofreunde

Das passierte im November

Der Umbau des Reinsdorfer Feuerwehrhauses zum Dorf -und Gemeinschaftshaus kostet mehr, als geplant. Das kam im Stadtrat im November zur Sprache. Es kostet letztlich 36 000 Euro mehr, das Haus umzubauen. Vorher unbekannte statische Probleme stellten den Bauherren vor Herausforderungen. Deren Lösungen verteuerten das Projekt sosehr, dass das Fördergeld nicht mehr für den langersehnten Spielplatz reicht. Den bezahlt die Stadt nun aus eigener Tasche.

Im Reinsdorfer Feuerwehrhaus gab es ungeahnte Probleme. Das verteuerte den Umbau. Quelle: Dirk Wurzel

Das passierte im Dezember

Kein Weihnachtsmarkt, dafür FFP2-Masken aus der Marktbude: Corona hat auch Waldheim schwer gebeutelt, was Veranstaltungen betrifft. Aber wenigstens können Spaziergänger bei einem Bummel durch die Stadt Interessantes im Schaufensterkalender entdecken. Ladeninhaber und Privatleute haben diesen städtischen Adventskalender für Dezember gestaltet, dessen erstes Fenster sich bei Schuh-Jung am Waldheimer Obermarkt öffnete.

Kein Weihnachtsmarkt, dafür aber Masken, gab es in Waldheim vor der Apotheke an der Marktbude. Quelle: Sven Bartsch

Von Dirk Wurzel