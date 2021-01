Ostrau/Zschaitz-Ottewig/Großweitzschen

Brände, Feste und hitzige Debatten: Das zurückliegende Jahr war auch für die drei Landgemeinden Ostrau, Zschaitz-Ottewig und Großweitzschen eine besondere Herausforderung. Im großen DAZ-Jahresrückblick blicken wir noch einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Das passierte im Januar

Gleich zu Beginn des Jahres feierten die Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig sowie der Gewerbeverband Ostrau gemeinsam ihren traditionellen Neujahrsempfang im Gasthof „Wilder Mann“. Im gleichen Monat verkünden die Ostrauer Kalkwerke, dass sie ihr Abbaugebiet um zehn Hektar Land erweitern. Beim großen DAZ-Interview treffen „ The Biggest Loser“-Mario Pohl und „The Taste“-Sieger Marko Ullrich beim gemeinsamen Kochen aufeinander (Foto). Dort plaudern sie über Gemeinsamkeiten und das Geheimnis für ihren Sieg.

Anzeige

Beim großen DAZ-Interview treffen „The Biggest Loser“-Mario Pohl und „The Taste“-Sieger Marko Ullrich beim gemeinsamen Kochen aufeinander. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Februar

Der sächsische Verkehrsminister rief im Februar einen Förderstopp für kommunale Bauvorhaben aus. Auch die Gemeinde Ostrau ist mit zwei ihrer Bauvorhaben davon betroffen. Die Maßnahmen Delmschützer Straße in Auerschütz und die Goldhausener Straße in Jahna schweben plötzlich im luftleeren Raum. In einer Nacht im Februar brennt plötzlich ein Windrad zwischen Strocken und Gallschütz (Foto). Bis heute sind die Schäden nicht behoben. Und an der Spitze der Gemeindefeuerwehr Ostrau gibt es einen Führungswechsel: Heiko Ramm übergibt den Staffelstab an Tom Kunath.

In einer Nacht im Februar brennt plötzlich ein Windrad zwischen Strocken und Gallschütz. Quelle: Thomas Kube

Das passierte im März

Denny Thomas und Toby Lippert bilden die neue Spitze der Ortswehr von Ostrau. Keine guten Nachrichten kommen dagegen aus Obergoseln: Im Wildgehege von Sebastian Wloch tötet ein Wolf drei Rehe. Der Eindringling fand eine Schwachstelle im Zaun. Insgesamt 500.000 Euro Fördermittel fließen in die Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig. Während die einen den Vorplatz für die KulturSchule in Schrebitz sanieren, stocken die anderen die Kapazitäten mit einem Hortanbau auf. Im März wird ein Stück Geschichte dem Erdboden gleichgemacht: Die Alte Brauerei in Mockritz wird abgerissen (Foto).

Die Alte Brauerei in Mockritz wird abgerissen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im April

Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims „Zum Falkennest“ in Hochweitzschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Eine Premiere gibt es auf dem Spargelhof in Pulsitz: Hunderte Bürger dürfen erstmals selbst den Spargel stechen (Foto). Wie sehr die Corona-Krise das Leben mancher Menschen beeinflussen kann, zeigt die Geschichte der einjährigen Mia aus Kattnitz. Sie leidet an Mukoviszidose. Von Geburt an muss Familie Weigelt ihre Tochter vor Infektionen und Bakterien schützen. In Zeiten von Corona macht es das besonders schwer.

Premiere auf dem Spargelhof in Pulsitz: Hunderte Bürger dürfen erstmals selbst den Spargel stechen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Mai

Klaus Bichler, Bauamtsleiter der Gemeinde Großweitzschen, kündigt überraschend seinen Posten. Hinter den Kulissen soll es gewaltig rumort haben. Seit Mai übernimmt Bürgermeister Jörg Burkert die Aufgaben zusätzlich zu seinem Arbeitspensum. Dabei hat er ganz andere Probleme zu wälzen: Ein langjähriger Rechtsstreit geht im Mai zu Ende. Die ehemalige Hauptamtsleiterin von Großweitzschen ist keine Betrügerin. Währenddessen macht die Not in Ostrau erfinderisch: Die Corona-Krise lässt Grundschulleiterin Angela Jurczyk ein System zur Gestaltung der Hofpausen entwickeln: bunte Plaketten sind die Lösung (Foto).

Die Corona-Krise lässt Grundschulleiterin Angela Jurczyk ein System zur Gestaltung der Hofpausen entwickeln: bunte Plaketten sind die Lösung. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juni

Nach monatelanger Debatte trafen die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig im Juni eine Entscheidung: In Lüttewitz darf ein Funkturm gebaut werden. Betroffene Anwohner machen daraufhin ihrem Ärger Luft und greifen die Ratsmitglieder an. Immerhin: Das Zschaitzer Sommerkino bringt ein Stück Normalität in der Krise. Gezeigt wurde „100 Dinge“. In Großweitzschen wird dagegen wieder einmal diskutiert: Das Konzept zur Umgestaltung des Westewitzer Parkes wird vorgestellt (Foto). Die Gemeinderäte üben Kritik.

Der Westewitzer Park soll umgestaltet werden. Das Konzept sorgt für Kritik. Quelle: Stephanie Helm

Das passierte im Juli

Nach 36 Jahren als Pfarrer der Kirchgemeinde Jahnatal gab Reinhard Mehnert seinen Abschiedsgottesdienst (Foto). Überhaupt nicht an Abschied denkt dagegen Regina Weber. Mit 69 Jahren könnte sie es sich schon lange gemütlich machen. Stattdessen feiert sie im Juli Zehnjähriges als Leiterin der Gemeindebibliothek in Ostrau. Der geplante Ausbau der B 169 geht derweil in die nächste Runde: Eine weitere vierte Variante wird ins Spiel gebracht. Die Gemeinde Ostrau gibt eine Stellungnahme ab.

Nach 36 Jahren als Pfarrer der Kirchgemeinde Jahnatal zieht sich Reinhard Mehnert vom Amt zurück. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im August

Zahlreiche Kiebitzer trafen sich zum Arbeitseinsatz und strichen altes Holz, zogen Unkraut und brachten so neuen Glanz in den kleinen Ortsteil (Foto). Am gleichen Tag veranstalten die Ostrauer ihr Sommerkino an der Eschke-Mühle. Auf der Leinwand wird „Bad Boys For Life“ mit Will Smith gezeigt. Die Filmauswahl traf ein vierbeiniger Helfer – Hund Capu. Im August erstrahlt der alte Sportplatz in neuem Glanz: Für eine Viertelmillion Euro wurde das Areal an der Kirchstraße umgestaltet.

Zahlreiche Kiebitzer trafen sich zum Arbeitseinsatz und strichen altes Holz, zogen Unkraut und brachten so neuen Glanz in den kleinen Ortsteil. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im September

Der Sieger des Westewitzer Strohpuppenwettbewerbs steht fest: der Gockel machte das Rennen. Nachdem schon das dazugehörige Fest ausfallen musste, wollten die Bürger unbedingt ihren traditionellen Wettbewerb ausrichten. m September kam es zu einem Kellerbrand in einem Wohnblock in Westewitz. 23 vorwiegend ältere Hausbewohner werden daraufhin in einem Kraftakt von der Gemeinde und anderen Helfern untergebracht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Trotz Corona-Pandemie feiert Ostrau sein 22. Kartoffelfest (Foto). Im gleichen Monat kauft die Gemeinde Ostrau den bröckelnden Gasthof in Jahna und macht damit den Weg frei für einen Abriss.

Trotz Corona-Pandemie feiert Ostrau sein 22. Kartoffelfest. Die kleine Emma wird zur Kartoffelkönigin gekrönt. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Oktober

Die schlimmste Straße im Gemeindegebiet, „Am Kalkofen“ in Obersteina, wird endlich in Angriff genommen. Der Ortschaftsrat von Kiebitz ist vollständig. Die Bürger wählten ihre zwei noch fehlenden Vertreter in das Gremium. Und bei der großen Familienkompass-Umfrage beschweren sich Ostrauer Eltern über die Kindereinrichtungen der Gemeinde. Größtes Ärgernis aber ist die erneute Vollsperrung auf der B-169-Brücke in Höhe von Gadewitz (Foto): Wieder waren dort Reparaturarbeiten nötig.

Wieder kommt es zur Vollsperrung auf der B-169-Brücke in Höhe von Gadewitz. Erneut waren dort Reparaturarbeiten nötig Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im November

Im November decken Tierschützer Missstände in einer Schweinezuchtanlage in Gallschütz auf. Währenddessen wird der Spatenstich für den Breitbandausbau in den Gemeinden Ostrau und Großweitzschen (Foto) ganz offiziell zelebriert. Mit einiger Verzögerung beginnen die Bauarbeiten für den neuen Hortanbau in Lüttewitz. Eine Überraschung zum Beginn der Adventszeit machten die beiden Hobbyschnitzer Helmut von Dach und Hubert Harrandt dem Förderverein Gasthof „Wilder Mann“. Sie überreichen ihm eine selbst geschnitzte Pyramide.

Spatenstich für den Breitbandausbau in den Gemeinden Ostrau und Großweitzschen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Dezember

Die Gemeinde Ostrau bringt zum ersten Mal einen eigenen Kalender raus. Die Hälfte der Exemplare ist bereits nach einer Woche ausverkauft. Schwer ackern mussten die Mitglieder des SV Ostrau. Sie entkernen im Dezember ihr altes Vereinsgebäude. Es ist der Startschuss zum Mammutprojekt Neubau. Für den Paukenschlag zum Ende des Jahres sorgte die Gemeinde Zschaitz-Ottewig: Bürgermeister Immo Barkawitz und seine Gemeinderäte geben die Eigenständigkeit ihrer Gemeinde auf. Damit ist der Weg frei für eine Eingemeindung (Foto).

Bürgermeister Immo Barkawitz und seine Gemeinderäte geben die Eigenständigkeit ihrer Gemeinde auf. Quelle: Sven Bartsch

Von Stephanie Helm