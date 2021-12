So war das Jahr 2021 in Döbeln.

Döbeln

Man könnte meinen, es war das Jahr der Eröffnungen in Döbeln: Schillerbrücke, Karls Manufakturenladen, Teststationen. Im großen LVZ-Jahresrückblick schauen wir noch einmal zurück auf die vergangenen zwölf Monate.

Das passierte im Januar

Wie sich die Bilder gleichen: Unter dem Slogan „Wir machen auf_merksam“ versammelten sich im Januar Döbelner Einzelhändler auf dem Obermarkt. Sie fordern ein schnelles Handeln der Politik und vor allem Hilfen. Denn vor einem Jahr plagte sie der komplette Lockdown. / Im Rathaus wird im Januar Katja Möckel als neue Hauptamtsleiterin vorgestellt. / Bei Kurz-Typofol in Döbeln geht Geschäftsführer Dr. Martin Baumgart nach 19 Jahren in den Ruhestand.

Unter dem Slogan „Wir machen auf_merksam“ versammelten sich im Januar Döbelner Einzelhändler auf dem Obermarkt. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Februar

Ein traumhafter Winter sorgte im Februar dafür, dass rund um Döbeln die Loipen gespurt werden konnten. Allerdings sorgten enorme Schneefälle auch für Verkehrschaos und für viel Arbeit beim Schneeräumen und Schneeschippen. Der Obermarkt musste aufwendig beräumt werden, weil es eng wurde. / Der Döbelner Stadtrat beschloss zudem im Februar die Absage des Heimatfestes mit der 1040-Jahrfeier Döbelns wegen Corona.

Ein traumhafter Winter sorgte im Februar dafür, dass rund um Döbeln die Loipen gespurt werden konnten. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im März

In der ganzen Region werden im März Schnelltestzentren eingerichtet. Der Döbelner Getränkehändler Michael Köhler springt auf den Zug auf und kann seine vom Lockdown gebeutelten Mitarbeiter nach einem Jahr endlich aus der Kurzarbeit holen. Bei Edeka und bei Marktkauf in Döbeln sowie im ganzen Umland errichtet er Testzentren. / Erntebrot Döbeln kann nach der zweiten Insolvenz im März mit neuen Investoren durchstarten. 130 Jobs und 21 Filialen sind gerettet.

Bei Edeka und bei Marktkauf in Döbeln sowie im ganzen Umland errichtet der Döbelner Getränkehändler Michael Köhler Testzentren. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im April

Lange agierte Pfarrer Lutz Behrisch in den Evangelischen Kirchgemeinden Döbeln-Simselwitz, Technitz-Ziegra, Beicha-Mochau und Jahnatal im Alleingang. Im Frühjahr bekam er Unterstützung. In Ostrau trat Anne-Marie Beuchel ihre erste Pfarrstelle an. Im April wurde in Döbeln Pfarrer Markus Preiser ordiniert. Als Trio sind die zwei Pfarrer und eine Pfarrerin für zwölf Kirchen zwischen Döbeln und Hof innerhalb der vier Schwesterkirchgemeinden zuständig.

Im April wurde in Döbeln Pfarrer Markus Preiser ordiniert. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Mai

Generationen von Döbelnern haben darüber debattiert. Seit 21. Mai rollt der Verkehr über die neue Muldequerung in Döbeln. Die Brücke zwischen Sörmitzer Straße und Schillerstraße entlastet das innerstädtische Verkehrsnetz und ganz besonders die Oberbrücke. 5,4 Millionen Euro hat sie gekostet. Perspektivisch soll es aber besonders auf der östlichen Uferseite noch weitere Optimierungen des Verkehrs von und zu der neuen Brücke geben.

Seit 21. Mai rollt der Verkehr über die neue Muldequerung in Döbeln. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juni

21 der 60 Eigenheimparzellen im neuen Baugebiet Walduferviertel waren schon reserviert, als die Kreissparkasse Döbeln gemeinsam mit Stadt und Stadtwerken am 21. Juni den Start der Erschließungsarbeiten im neuen grünen Wohngebiet am Stadtrand von Döbeln vollzog. Alle anderen Baugebiete sind nahezu voll. Döbeln punktet als familienfreundliche Stadt der kurzen Wege auch immer wieder im Ranking aller 600 Mittelstädte in Deutschland.

Start der Erschließungsarbeiten im neuen grünen Wohngebiet am Stadtrand von Döbeln. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juli

Nach der schlimmen Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands rückte auch das THW Döbeln im Juli zum Einsatz aus und hilft den Bewohnern in Schuld an der Ahr beim Aufräumen. / Am Lessing-Gymnasium macht der zweite Corona-Jahrgang das Abitur. Alle 79 Schüler haben bestanden mit einem Jahrgangsdurchschnitt von 2,21. Erstmals seit Gründung des Gymnasiums haben drei Schülerinnen und ein Schüler mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen.

Nach der schlimmen Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands rückte auch das THW Döbeln im Juli zum Einsatz aus und hilft den Bewohnern in Schuld an der Ahr beim Aufräumen. Quelle: THW Döbeln

Das passierte im August

Wieder ein Kellerbrand in Döbeln-Nord. Im August zündelte wieder jemand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Sieben Bewohner müssen mit Atemschutzmasken oder per Rettungskorb über die Balkone gerettet werden, weil das Treppenhaus verqualmt ist. Das war nicht der erste solche Brand. Erst im September 2020 zündelt jemand im Keller eines Wohnblockes. 40 vorwiegend pflegebedürftige Senioren mussten damals gerettet werden.

Wieder ein Kellerbrand in Döbeln-Nord. Im August zündelte wieder jemand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Quelle: Thomas Sparrer

Das passierte im September

Das gab es in Döbeln seit vielen Jahrzehnten nicht: Auf dem Schornstein der ehemaligen PGH Fleischwaren im Stadtteil Großbauchlitz nistete seit dem Frühjahr ein Storchenpaar und zog vier Jungstörche auf. Im September flogen sie gen Süden. Damit die Elternstörche im nächsten Jahr wieder kommen können, wurde der Schornstein im September für knapp 8000 Euro saniert.

Auf dem Schornstein der ehemaligen PGH Fleischwaren im Stadtteil Großbauchlitz nistete seit dem Frühjahr ein Storchenpaar und zog vier Jungstörche auf. Quelle: Gerhard Schlechte

Das passierte im Oktober

Da wo im kommenden Jahr mit Karls Erdbeerdorf ein bäuerlicher Erlebnispark errichtet werden soll, haben wahrscheinlich schon vor 5000 bis 7000 Jahren Menschen in einer dorfähnlichen Kultur gelebt. Das schlussfolgern Archäologen im Oktober aus ersten Funden auf dem künftigen Baugelände an der Autobahn A14 und der Bundesstraße 169. In der Innenstadt eröffnet Karls zudem als Vorhut einen Manufakturen-Markt, um Präsenz in Döbeln zu zeigen.

In der Innenstadt eröffnet Karls einen Manufakturen-Markt, um Präsenz in Döbeln zu zeigen. Quelle: Gerhard Schlechte

Das passierte im November

Der Präsident des Limmritzer Faschingsclubs kam am 11. November mit Christin Uhlig von der Limmritzer Funkengarde, um sich bei Oberbürgermeister Sven Liebhauser den Döbelner Rathausschlüssel und bei Stadtkämmerer Gerd Wockenfuß die Stadtkasse zu holen. Schon die zweite Saison bremst Corona das närrische Treiben und ebenso die gesamte Kultur, den Handel und die Gastronomie aus. Statt zu feiern stehen die Menschen zum Impfen vor dem Volkshaus Schlange.

Der Präsident des Limmritzer Faschingsclubs kam am 11. November mit Christin Uhlig von der Limmritzer Funkengarde, um sich bei Oberbürgermeister Sven Liebhauser den Döbelner Rathausschlüssel und bei Stadtkämmerer Gerd Wockenfuß die Stadtkasse zu holen. Quelle: Thomas Sparrer

Das passierte im Dezember

Döbeln strahlt im Dezember im weihnachtlichen Lichterglanz. Wieder verhindert Corona den Weihnachtsmarkt, bremst das Weihnachtsgeschäft und beschert Arztpraxen und Krankenhäusern große Sorgen. / Die Kelterei Sachsenobst bleibt auf 150.000 Litern Glühwein, der für die Weihnachtsmärkte bestimmt war, sitzen. / Jeden Montag treffen sich Gegner der Corona-Maßnahmen auf dem Obermarkt. Die im Verlauf des Jahres überschaubare Zahl der Demonstranten wuchs zuletzt.

Döbeln strahlt im Dezember im weihnachtlichen Lichterglanz. Quelle: Sven Bartsch

Von DAZ/T.S.