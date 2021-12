Roßwein

Roßwein zwischen Trauer und Neuanfang: Im großen LVZ-Jahresrückblick schauen wir noch einmal zurück auf die vergangenen zwölf Monate.

Das passierte im Januar

Die Rettungswache des Landkreises soll in Naußlitz bleiben. Dort soll dafür das bestehende Objekt ausgebaut werden. / Helmut Hoffmann und seine Enkelin Caroline entschließen sich, die traditionsreiche Fahrradwerkstatt in der Stadt doch nicht ganz zu schließen, sondern teilweise wieder zu öffnen. / Die Stadt will das Haus G der Fachhochschule verkaufen. / Und schließt als eine der letzten Kommunen ihr Rathaus für den Besucherverkehr.

Das passierte im Februar

Die Stadt möchte das Otzdorfer Schloss zwangsversteigern, weil dessen Besitzer spurlos verschwunden ist. Noch immer fehlt ihr die Handhabe dazu. / Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises segnet 1,7 Millionen Euro Fördergeld für den Umbau der Kita Bussibär ab. / Der Heimatverein setzt einen Haken an seine Kameliensaison. / Roßweins Antennenverein beginnt mit der Umrüstung seiner Kopfstellentechnik, um analoge Signale endgültig abzustellen.

Das passierte im März

Mit ihrem Tagesimpuls, entstanden in der Corona-Krise, beteiligt sich die Kirchgemeinde Roßwein-Niederstriegis an einem Förderwettbewerb. / Der Dampfmaschinenverein erhält den Agricola-Preis und damit auch eine Finanzspritze für seine Vereinsarbeit. / Wer sich auf das Corona-Virus testen lassen möchte, kann das jetzt auch in Roßwein tun. Das DRK hat im Stadtbad seine Zelte dafür aufgeschlagen.

Das passierte im April

Die Seniorenresidenz „Kamelienhof“ auf dem Baderberg wird eröffnet. / Die Wetterhöhe hat ein Gipfelkreuz bekommen. / Fachärztin Grit Hennicke aus Döbeln übernimmt die Praxis ihres verstorbenen Kollegen Dr. Clemens Otto in der Alten Post. / Der Impfbus des DRK macht das erste Mal auch in Roßwein Station und auf dem Edeka-Parkplatz kann man sich nun Testen lassen. / Nach knapp 30 Jahren muss Kathrin Heilfort Roßweins Spielwarengeschäft schließen.

Das passierte im Mai

Die Destille wird abgerissen. / Sternekoch Detlef Schlegel kauft die „Grüne Aue“. / Das einzigartige Ärzte-Fahrdienst-Projekt der Roßweiner Kameraden endet nach 16 Jahren aufgrund von Umstrukturierungen. / Die Stadt ruft ihre Bürger zu Spenden für die Überholung der alten Pyramidenfiguren auf. / Stereoact ist zu Gast in Roßwein und legt bei der Gemeinhardt GmbH per Live-stream in luftiger Höhe auf. / Die Deutsche Post sucht einen neuen Partner für ihre Filiale in Roßwein.

Das passierte im Juni

Das Freibad im Wolfstal begrüßt die ersten Gäste in der neuen Saison. Die Stadt entschließt sich außerdem dazu, den September in der Halle für die Schwimmschüler zu reservieren und nicht für die Öffentlichkeit zu öffnen. / Im Roßweiner Rathaussaal werden wieder neue Erdenbürger begrüßt. Wegen Corona gibt es nur kleine Runden. / Die Bibliothek zieht wegen Sanierungsarbeiten ins Königliche Amtsgericht um.

Das passierte im Juli

140 Läufer starten beim 29. Mittelsächsischen Landkreislauf. / Der Landkreis will seine Rettungswache im Roßweiner Gewerbegebiet neu bauen. / Antenne-Chef Ulf Kirchhof (50) stirbt nach schwerer Krankheit. / Der Verein „Villa Bauch“ wird gegründet. / Auf dem Hartenberg lernen Forstarbeiter aus ganz Sachsen wie man totes Holz sicher fällt. / Die Handballer des Roßweiner SV stellen eine riesige Spendenaktion für die Hochwasseropfer in Nordrhein-Westfalen auf die Beine.

Das passierte im August

Der Trinkbrunnen vor dem Rathaus wird freigegeben. / Hitachi stellt eine neue Generation Hochdruckeinspritzpumpen vor, mit deren Produktion das Unternehmen der E-Mobilität gewachsen sein will. / Nach fast 30 Jahren beendet der Roßweiner Behindertenbeirat seine Arbeit. Die Mitglieder fühlen sich verbrannt vom Kampf mit dem Lasuv. / Um das Roßweiner Bürgerhaus will sich ein Verein gründen. Die Satzung steht, doch jetzt scheitert es an Verantwortungsträgern.

Das passierte im September

Mit 8700 Besuchern beschließt das Freibad die nach 2017 zweitschlechteste Freibadsaison in den letzten zehn Jahren. / Die IG Dampfmaschine feiert ihren 15. Geburtstag. / In Niederstriegis können zehn neue Eigenheim-Bauplätze erschlossen werden. / Sternekoch Detlef Schlegel, Besitzer der Grünen Aue, wird mit dem Titel „Koch des Jahres 2020/21“ ausgezeichnet. / Zum achten Mal ehrt Roßwein seine Ehrenamtlichen im Rathaussaal.

Das passierte im Oktober

Osiris feiert seinen 40. Geburtstag. / Haßlaus Einwohner wehren sich im Stadtrat gegen ein neues Eigenheimwohngebiet im Ort. / Das Jugendhaus schreibt die Stelle für einen neuen Sozialarbeiter aus. / Im Bürgerhaus wird durch das DRK geimpft. / Die Kita Bussibär zieht um in ihr Übergangsdomizil im Königlichen Amtsgericht. / Alexej und Aleš Vancl vom Theater Figuro zeigen mitten auf dem Wochenmarkt ihr Sockenfresser-Stück.

Das passierte im November

Die Werkstätten der Diakonie eröffnen einen Laden in der Stadt. / Das Bürgerhaus lädt die Roßweiner zu Stadtgesprächen ein. / Bürgermeister Veit Lindner ist schwer erkrankt, Stellvertreter Hubert Paßehr (CDU) übernimmt mit der Verwaltung die Amtsgeschäfte. / Der neue Niederstriegiser Panoramawanderweg ist fertig. / Weihnachtsmarkt und Lebendiger Adventskalender fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. / Die Antennengemeinschaft muss ihre Gebühren erhöhen.

Das passierte im Dezember

An der Destille ruhen die Arbeiten für den Parkplatzbau. Man wartet auf Material. / Joachim Hache tourt als Weihnachtsmann als Ersatz für den weggefallenen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt im zweiten Jahr mit dem Elchmobil durch Roßwein und die Ortsteile. / Im Briefkasten auf dem Markt landen 36 Wunschzettel – zehn Kinder werden an Heiligabend besucht. / Nach den Feiertagen können sich die Roßweiner im Bürgerhaus wieder impfen lassen.

