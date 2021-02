Januarbilanz in Mittelsachsen: Arbeitslosigkeit gestiegen

Mittelsachsen/Region Döbeln

In allen Regionen des Landkreises Mittelsachsen ist im Monat Januar die Arbeitslosigkeit angestiegen. Das geht aus der offiziellen Meldung der Arbeitslosenzahlen hervor. Die Verlängerung des Lockdowns hat bisher nur geringe Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit stieg in allen Regionen des Landkreises an. In Mittelsachsen waren im Januar 8.769 arbeitslose Frauen und Männer gemeldet. Das sind 656 oder 8,1 Prozent mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 5,6 Prozent (Vormonat: 5,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind 792 Personen beziehungsweise 9,9 Prozent mehr arbeitslos. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 5,0 Prozent.

„Im Januar ist die Arbeitslosigkeit in Mittelsachsen gestiegen. Dieser Anstieg von Dezember auf Januar ist üblich und bewegt sich im Niveau des Vorjahres. Gründe für diese typische Entwicklung sind zum Beispiel auslaufende Beschäftigungsverhältnisse zum Quartals- beziehungsweise Jahresende. Aber es ist auch festzustellen, dass sich überwiegend Männer neu arbeitslos melden mussten, zum Beispiel aus den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau oder auch Forst- und Landwirtschaft,“ bilanziert Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg.

„Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen merklich gestiegen, da wird der Corona-Effekt deutlich. Anhand der neuen Anzeigen auf Kurzarbeit ist aber zu erkennen, dass die Betriebe in unserer Region aktuell sehr bemüht sind ihre Belegschaft zu halten. Die nächsten Wochen stellen Unternehmen, Beschäftigte und Absolventen vor große Herausforderungen. Wir sind weiterhin als Partner für die Betriebe und die Menschen in der Region da und unterstützen mit Beratung zu verschiedenen Fördermöglichkeiten und Qualifizierungen um berufliche Kenntnisse zu erweitern oder aufzufrischen“, so Susan Heine weiter.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in allen Regionen zu spüren. Die Geschäftsstelle Flöha nimmt mit einer Quote von 4,6 Prozent den 1. Platz im Landkreis ein. Danach folgen Rochlitz mit 4,7 Prozent, Hainichen mit 5,2 Prozent und Freiberg mit 5,5 Prozent. Döbeln verbleibt mit 7,2 Prozent auf dem hinteren Rang. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit in allen Regionen des Landkreises. Am stärksten stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr in Döbeln (+0,9 Prozent), am geringsten in Flöha (+0,1 Prozent).

Im Januar wurden der Agentur für Arbeit Freiberg 268 neue Arbeitsstellen gemeldet. Der Gesamtbestand an freien Arbeitsstellen liegt damit bei 1.278 Stellen. Das sind rund 48,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Stellenangebote gibt es vor allem in der Nahrungsmittelindustrie, der Metallindustrie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen. Neu beziehungsweise erneut arbeitslos meldeten sich im Januar 1.727 Personen. Davon wurden 1001 nach vorheriger Erwerbstätigkeit und 218 nach einer Ausbildung oder einer Maßnahme arbeitslos.

Demgegenüber standen 1 074 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten. Davon nahmen 401 Personen eine Erwerbstätigkeit auf und 140 begannen eine Ausbildung oder eine sonstige Bildungsmaßnahme.

Bis Ende Dezember 2020 wurde von 4902 mittelsächsischen Unternehmen für 52 021 Personen Kurzarbeit angezeigt. Im Januar wurden von den Unternehmen 400 vorläufige Anzeigen für 3.687 Arbeitnehmer. Die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit sind seit November wieder deutlich gestiegen und lassen die Auswirkungen des erneuten Lockdown auf dem Arbeitsmarkt erkennen. Im September wurde für 876 Unternehmen mit 8.366 Beschäftigten Kurzarbeit abgerechnet.

Ausbildungsmarkt

„Für dieses Jahr wurden uns bereits über 1000 neue Ausbildungsstellen gemeldet. Auf der einen Seite ist der Bedarf der Unternehmen an jungen Menschen in der dualen Ausbildung weiter hoch. Auf der anderen Seite ist die Studierneigung beziehungsweise der Trend weiterführende Schulen zu besuchen ungebrochen. Corona verschärft diese Situation und bringt Unsicherheit bei den Jugendlichen. Die Berufsberater helfen jedem Jugendlichen dabei einen Ausbildungsplatz oder eine Alternative zu finden. Am besten sie vereinbaren schnell einen Termin bei ihrem Berufsberater um den weiteren Berufsweg zu planen“, appelliert Susan Heine.

Blick in die Regionen des Landkreises Mittelsachsen

Agenturbezirk Gesamt

 8.769 Personen arbeitslos gemeldet

 792 mehr als im Januar letzten Jahres

 656 mehr als im Vormonat

 Arbeitslosenquote 5,6 Prozent

Region Hainichen

 1.562 Personen arbeitslos gemeldet

 142 mehr als im Januar letzten Jahres

 92 mehr als im Vormonat

 Arbeitslosenquote 5,2 Prozent

Region Freiberg

 2.672 Personen arbeitslos gemeldet

 187 mehr als im Januar letzten Jahres

 199 mehr als im Vormonat

 Arbeitslosenquote 5,5 Prozent

Region Rochlitz

 1.348 Personen arbeitslos gemeldet

 174 mehr als im Januar letzten Jahres

 118 mehr als im Vormonat

 Arbeitslosenquote 4,7 Prozent

Region Flöha

 846 Personen arbeitslos gemeldet

 6 mehr als im Januar letzten Jahres

 89 mehr als im Vormonat

 Arbeitslosenquote 4,6 Prozent

Region Döbeln

 2.341 Personen arbeitslos gemeldet

 283 mehr als im Januar letzten Jahres

 158 mehr als im Vormonat

 Arbeitslosenquote bei 7,2 Prozent

Von daz/sro