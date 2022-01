Jeder Fünfte in Mittelsachsen war schon mit Corona infiziert

Döbeln

18 weitere Todesfälle seit Freitag meldet das Gesundheitsamt Mittelsachsen. Damit sind in den letzten sieben Tagen im Landkreis über 50 Menschen an und mit Corona verstorben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle im Landkreis liegt damit aktuell bei 918.

Bis zum Sonntag hatten sich seit Beginn der Pandemie 56 526 Einwohner im Landkreis mit dem Virus infiziert. Damit war bereits jeder fünfte Einwohner infiziert. 192 bestätigte Infektionen kamen übers Wochenende dazu.

In den Kliniken im Landkreis wurden am Sonntag 39 Covid-Patienten (-7 zum Freitag) stationär behandelt, zwölf von ihnen müssen auf Intensivstationen künstlich beatmet werden (+/-0). Der Inzidenzwert stieg wieder um vier Punkte auf 265,7.

Alkoholverbot verlängert

Die Allgemeinverfügung zum Verbot der Abgabe und des Konsums von Alkohol in der Öffentlichkeit wurde im Landkreis Mittelsachsen nochmals bis zum 14. Januar 2022 verlängert. Innerorts gilt somit weiterhin in der Öffentlichkeit ein Alkoholverbot – insbesondere auf Straßen, Gehwegen, in Parks, auf Sport- und Spielplätzen und für Bereiche, in denen Wochenmärkte abgehalten werden. Hinzu kommen auch öffentlich zugängliche Privatgrundstücke, wie Geschäfte oder Tankstellen. Auch außerorts ist an Bahnhöfen und Parkplätzen sowie im Umkreis von Sitzmöglichkeiten und Bushaltestellen der Konsum und die Abgabe von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt.

Von Thomas Sparrer