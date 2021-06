Jeder fünfte Döbelner ist in Sportvereinen organisiert

Döbeln

4800 Einwohner der Stadt Döbeln sind Mitglied in einem der 31 Sportvereine im Stadtgebiet. 1386 von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Damit ist jeder Fünfte Einwohner Döbelns in einem Sportverein organisiert. „Mit einem Organisationsgrad von 20,6 Prozent liegen wir damit in unserer Stadt etwa zwei Prozent über dem Landesdurchschnitt“, berichtet Michael Thürer, Sachgebietsleiter Sport im Döbelner Rathaus. Für ihn ist Döbeln eine Sportstadt und der Sport zählt zur Daseinsfürsorge für die Bürger und sei zugleich eine gute Außenwerbung für Döbeln.

Hintergrund von Thürers statistischem Exkurs im jüngsten Stadtrat war die jährliche Beschlussvorlage zur zusätzlichen Sportförderung für jene elf von 31 Sportvereinen in der Stadt, die eine eigene Sportstätte besitzen und unterhalten müssen. Nach einem Vorstoß der Fraktion von „Wir für Döbeln“ macht die Stadt für diese Vereine jährlich zusätzliches Geld locker. Seit der Eingemeindung weiterer Ortsteile liegt die Summe bei aktuell 40 000 Euro im Jahr. Die galt es auch in diesem Jahr wieder zu verteilen und das geschah vergangene Woche einstimmig.

Grundlage für die Höhe der Förderung ist dabei die Mitgliederzahl. Mit aktuell 750 Mitgliedern steht der ESV Lok Döbeln, gefolgt vom Döbelner SC mit 749 Mitgliedern ganz oben auf der Liste der Vereine mit eigenen Sportstätten. Mitgliederstärkster Verein in Döbeln, aber ohne eigene Sportstätten und deshalb nicht in dieser Vorlage berücksichtigt, ist der Verein Gesundheitssport Döbeln e.V. mit 761 Mitgliedern.

Die Lok-Sportler haben für ihre verschiedenen Abteilungen von Fußball, Volleyball, Leichtathletik, bis Wassersport, Wandern und Kegeln eine ganze Reihe eigener Sportstätten zu unterhalten. Die größte ist das Lok-Stadion in Großbauchlitz, eine angeschlossene Kegelbahn und das Kanuheim auf der Bischofswiese. Die Abteilung Wandern und Bergsteigen des Vereins betreibt in Krippen und Obervogelgesang in der Sächsischen Schweiz noch vereinseigene Wanderhütten. Mit 13 116 Euro unterstützt die Stadt den Verein beim Erhalt der Sportstätten.

13 100 Euro erhält auch der Döbelner SC. Hier treiben 749 Mitglieder in den Abteilungen, Fußball, Judo, Volleyball, Leichtathletik, Radsport, Akrobatik und Kegeln aktiv Sport. 1993 übernahm der Verein den Gruner-Sportpark von der Stadt in seine Regie und hält die Anlagen seitdem selbst in Schuss.

342 Mitglieder zählt die HSG Neudorf /Döbeln, die neben Handball auch Abteilungen für Tanzen und Seniorensport/Gymnastik unterhält. Die HSG unterhält die Sporthalle Ebersbach und saniert die Sportstätte auch aufwendig. Im nächsten Jahr ist die Außenfassade dran. Die Stadt spendiert dem Verein von den 40000 Euro glatte 6000 Euro.

Weitere Förderung erhalten der 1. Anglerverein Döbeln mit seinen 194 Mitgliedern für das Vereinsheim in Limmritz (3392 Euro), Traktor Mochau (Fußball, Gymnastik, Tanz, Kegeln), der als Pächter mit seinen 96 Aktiven den Sportplatz samt Vereinsheim in Mochau unterhält. Der SC Einheit Lüttewitz mit 67 Mitgliedern und Angeboten im Senioren- und Behindertensport, Kegeln, Aerobic, Tischtennis und Luftgewehrschießen bekommt 1172 Euro für sein Vereinsheim. Die 53 Döbelner Bogenschützen mit ihrer Sportstätte auf der Schillerhöhe in Döbeln bekommen 928 Euro, die Reitsportler des Reitvereins Lüttewitz, die mit 35 Mitgliedern in Lüttewitz ihre Reitsportanlage unterhalten, bekommen 612 Euro dazu.

Neben diesen pauschalen Zuschüssen unterstützt die Stadt auch den Döbelner Tennisclub 05 mit knapp 2000 Euro, den Boxclub mit 3000 Euro Zuschuss für die Boxhalle in Döbeln-Ost oder den DSC mit einem Miet- und Nebenkostenzuschuss fürs Keglerheim.

Die jährlichen Kosten für Training und Wettkämpfe der anderen Vereine, welche die stadteigenen Sporthallen und Sportstätten nutzen belaufen sich im Haushalt auf 370 000 Euro.

Von Thomas Sparrer