Jedes Dritte Neugeborene in Mittweida kommt aus der Region Döbeln

Die Schließung der Geburtenstation am Leisniger Helios-Krankenhaus macht sich genau ein Jahr später beim früheren Konkurrenten in Mittweida positiv bemerkbar. Mehr als jedes dritte im vergangenen Jahr am Klinikum Mittweida geborene Baby hatte Eltern aus dem Altkreis Döbeln. Genau genommen sind es 38 Prozent der Geburten in Mittweida, die aus der Region Döbeln kommen. Denn von 562 Neugeborenen, die es 2021 in Mittweida gab, kamen die Eltern von 214 Kindern aus den Städten und Gemeinden rund um Döbeln. Allein 89 Geburten wurden von Eltern aus der Stadt Döbeln in Mittweida gezählt, 49 aus Waldheim, 24 aus Leisnig, 29 aus Hartha, 16 aus Roßwein, fünf aus Großweitzschen und je eine aus Ostrau und aus Zschaitz-Ottewig. „Den meisten Zulauf und damit auch den größten Zuwachs hat unsere Geburtenstation im vergangenen Jahr tatsächlich aus der Region Döbeln erfahren“, sagt dazu Ines Schreiber, Sprecherin des Krankenhauses in Mittweida.

Bis zum 27. Dezember erblickten am landkreiseigenen Klinikum in Mittweida 562 Babys bei 561 Geburten das Licht der Welt. Das sind etwa 100 mehr Babys als im Jahr 2020, als 470 Babys bei 468 Geburten auf die Welt kamen. Geboren wurden 2021 in Mittweida 269 Mädchen und 293 Jungen. Im September gab es eine Zwillingsgeburt. Geburtenreichster Monat war der Januar 2021 mit 66 Geburten. Gleichzeitig war der Januar auch der jungenreichste Monat mit 38 Jungen und 28 Mädchen. 19 Mütter brachten am Klinikum Mittweida ihr Kind ambulant zur Welt, um danach direkt wieder nach Hause zu fahren. Zehn Kinder kamen bei sogenannten Wassergeburten in der Entbindungswanne zur Welt. Ein Kaiserschnitt wurde rechnerisch bei jeder vierten Geburt gemacht.

Emilie und Alexander beliebteste Vornamen

Die beliebtesten Vornamen 2021 in Mittweida waren Emilia und Alexander. Zehn Mädchen beziehungsweise acht Jungen bekamen diese Namen. Bei den Mädchen folgten in der Beliebtheitsliste Mila (7), Charlotte (6) und Sophie (6). Bei den Jungen waren Ben, Liam, Lio und Theo mit jeweils sieben Namensgebungen sehr beliebt. Sechs Jungen wurden Matheo genannt.

Trotz der Corona-Pandemie durften über das gesamte Jahr 2021 die Väter bei der Geburt dabei sein. Allerdings gab es auch sechs Entbindungen mit einer positiv auf Covid19 getesteten Mutter. Die Nacht vom Heiligabend zum 1. Weihnachtsfeiertag war für die Feiertagesbesetzung im Kreißsaal eine ganz besondere. In drei Stunden kamen in dieser Nacht drei Babys zur Welt. Darunter ein Baby von Eltern aus Jena, das drei Wochen früher auf die Welt kam und den Weihnachtsbesuch der Eltern in der Region auf den Kopf stellte.

Leisniger Personal wechselte nach Mittweida

Übrigens profitierte die Mittweidaer Klinik 2021 nicht nur vom Zuwachs an Gebärenden aus der Region Döbeln. Durch die Schließung der Leisniger Geburtenstationen konnte in Mittweida das Personal im Frühjahr um drei weitere Hebammen aufgestockt werden. Mit der Schließung der Gynäkologie im Leisniger Krankenhaus wechselten im Herbst von dort weitere Schwestern nach Mittweida.

Von Thomas Sparrer