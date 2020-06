Neuer Chef für Rechnungshof – doch Umzug nach Döbeln rückt in die Ferne

Döbeln

Seit Mittwochvormittag steht fest, wer dem Sächsischen Landesrechnungshof, nach dessen Umzug von Leipzig nach Döbeln, vorstehen wird. Im Sächsischen Landtag wurde der langjährige finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Jens Michel, als neuer Präsident des Sächsischen Rechnungshofes gewählt. Der 52-Jährige hatte bei der Landtagswahl 2019 seinen Wahlkreis an die AfD verloren. Sein Amt an der Spitze des Rechnungshofes tritt er im September 2021 an.

Döbelner Oberbürgermeister gratuliert

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) war am Mittwoch extra in den Plenarsaal des Landtages gereist. Gemeinsam mit dem Döbelner Landtagsabgeordneten Henning Homann ( SPD) gratulierte er dem neu gewählten Präsidenten Jens Michel und übergab ihm symbolisch für den neuen Standort Döbeln ein extra angefertigtes „Rechnungshof-Schild“.

Oberbürgermeister Sven Liebhauser und der Döbelner Landtagsabgeordnete Henning Homann gratulierten dem neu gewählten Rechnungshofpräsidenten Jens Michel und übergaben ihm symbolisch für den neuen Standort Döbeln ein passendes Schild. Quelle: Thomas Sparrer

„Ich gratuliere Jens Michel herzlich zur Wahl zum neuen Präsidenten des Sächsischen Landesrechnungshofes, der im Laufe des Jahres 2021 seinen neuen Sitz in Döbeln haben wird. Mit ihm gewinnt der Rechnungshof einen fachlich kompetenten und gut vernetzten Chef an seiner Spitze. Ich wünsche ihm alles Gute, viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle des Freistaates. Ich freue mich ihn zukünftig in Döbeln zu begrüßen“, sagt dazu Henning Homann.

Karl-Heinz Binus hat bis September 2021 verlängert

Noch bis September 2021 bleibt Karl-Heinz Binus Rechnungshofpräsident. Der Mann aus dem Erzgebirge steht der Behörde seit zehn Jahren vor. Nach heftiger Kritik an dem vom Landtag beschlossenen Standortgesetz, das seine Behörde nach Döbeln bringt, hat sich der 66-Jährige zwischenzeitlich mit Döbeln versöhnt. Er hat seine Stelle als Chefkontrolleur noch verlängert und wechselt nächstes Jahr mit Vollendung seines 67. Lebensjahres in den Ruhestand.

Fertigstellungstermin wieder offen

Seit vergangenem Jahr wird die 130 Jahre alte Kaserne in Döbeln zum neuen Sitz des Rechnungshofes umgebaut. Im Frühjahr 2021 sollte das 20 Millionen-Euro-Projekt ursprünglich fertig werden. Im Sommer 2021 sollte die Behörde mit insgesamt 160 Mitarbeitern nach Döbeln umziehen. Doch davon ist im Moment keine Rede. Auf einen genauen Fertigstellungstermin will sich aktuell niemand festlegen. Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser spricht von einem Umzug 2021/2022.

„Die Arbeiten schreiten jetzt gut voran. Alle Abbrüche sind schon komplett abgeschlossen“, sagt dazu Alwin-Rainer Zipfl, Pressesprecher des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien und Baumanagement (SIB), der als Bauherr fungiert.

Derzeit laufen die Rohbauarbeiten, die Anfang des Jahres begannen. Der Bauablauf hatte sich durch die wiederholte Ausschreibung und die verzögerten Zuschlagserteilung für die Rohbauarbeiten verzögert. Jetzt wurden die Leistungen innerhalb des Bauablaufplans neu geordnet, um die zeitlichen Verzögerungen aus der Vergabe etwas auszugleichen. Jahreszeitlich abhängige Arbeiten – wie beispielsweise der Außenputz – wurden neu in den Bauablauf integriert. Dabei wurde auch die derzeitige Situation im Baugewerbe und die Erfahrungen vergleichbarer Vorhaben berücksichtigt.

Rohbauarbeiten noch bis Mitte nächsten Jahres

„Die Rohbauarbeiten laufen nach derzeitiger Planung bis Mitte nächsten Jahres. Im Winter beginnen parallel die Innenausbauarbeiten. Gleichzeitig startet die Gestaltung der Außenanlagen“, sagt Alwin-Rainer Zipfl.

Eine verbindliche Aussage zum Fertigstellungstermin will er noch nicht treffen. „Verzögerungen sind bei solch umfangreichen Baumaßnahmen nicht unüblich und auch unter den aktuellen Umständen nach Corona nicht auszuschließen“, sagt er weiter. Immerhin die Kosten für den künftigen Sitz der obersten sächsischen Rechnungsprüfer liegen im Plan.

Von Thomas Sparrer