Jetset-Adel auf der Seebühne Kriebstein

Die Talsperre Kriebstein wird zur Seine in Paris. Für Lehárs Operette „Der Graf von Luxemburg“ laufen die Vorbereitungen. Zahlreiche Kostüme werden benötigt. So sehen einige davon aus.

Katharina Jacob, Leiterin der Theaterschneiderei in Freiberg, am Kostüm der Gräfin für das Seebühnenstück „Der Graf von Luxemburg“. Die Operette wird in diesem Sommer in Kriebstein aufgeführt. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk